Este sábado 27 de septiembre, algunas rutas del transporte público detendrán sus derroteros en el Centro Histórico de Guadalajara debido a la celebración de una caminata religiosa. La pausa en la circulación será momentánea y la circulación se retomará tras el paso del contingente.

La Secretaría de Transporte Jalisco anunció que las rutas de transporte que se verán afectadas y detendrán momentáneamente sus recorridos para permitir el paso del contingente son las siguientes:

T07-C01 y C04

V02 de la Ruta López Mateos

SITREN L1 y L3

La caminata religiosa se llevará a cabo desde el Templo Expiatorio hasta la Catedral de Guadalajara, en el Centro Histórico del municipio. Para ello, se llevarán a cabo cierres en las siguientes vialidades:

Avenida Enrique Díaz de León

Avenida Miguel Hidalgo

Avenida Fray Antonio Alcalde

La marcha está agendada a las 17:30 horas de este sábado 27 de septiembre, por lo que la Secretaría de Transporte pidió a la población tomar en consideración la situación y prevenir sus traslados por la zona.

