La Secretaría del Bienestar compartió este lunes el nuevo calendario de registro para acceder a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.Este programa social, dirigido a personas de 65 años o más, otorga apoyos económicos con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar económico. El registro se realiza siguiendo un orden alfabético por apellido paterno, en las fechas asignadas:El trámite se llevará a cabo en los módulos de la Secretaría del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en el día correspondiente a cada inicial.La inscripción es gratuita y está disponible para todas las personas mexicanas de 65 años en adelante. Para realizarla, se debe presentar original y copia de:El módulo más cercano puede consultarse en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx. En caso de que la persona solicitante no pueda acudir por enfermedad o movilidad reducida, el registro podrá realizarse en línea a través de gob.mx/bienestar.Una vez validada la inscripción, las y los adultos mayores que cumplan con los requisitos recibirán su primer depósito en septiembre, por la cantidad de 6 mil 200 pesos.