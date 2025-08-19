La Secretaría del Bienestar compartió este lunes el nuevo calendario de registro para acceder a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

Este programa social, dirigido a personas de 65 años o más , otorga apoyos económicos con el objetivo de mejorar su calidad de vida y garantizar su bienestar económico.

Te puede interesar: Pensión ISSSTE: Pago de septiembre 2025 cae en ESTA fecha

El registro se realiza siguiendo un orden alfabético por apellido paterno , en las fechas asignadas:

Calendario de registro por apellidos

A, B y C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G y H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L y M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábados 23 y 30 de agosto

El trámite se llevará a cabo en los módulos de la Secretaría del Bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en el día correspondiente a cada inicial.

Documentos requeridos

La inscripción es gratuita y está disponible para todas las personas mexicanas de 65 años en adelante. Para realizarla, se debe presentar original y copia de:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o cartilla de identidad).

CURP reciente, certificada por Renapo.

Acta de nacimiento legible y actualizada.

Comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono o predial) con antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto (celular o fijo).

El módulo más cercano puede consultarse en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

En caso de que la persona solicitante no pueda acudir por enfermedad o movilidad reducida, el registro podrá realizarse en línea a través de gob.mx/bienestar.

También puedes leer: Ladrón arrebata celular a adulto mayor en plena iglesia | VIDEO

Una vez validada la inscripción, las y los adultos mayores que cumplan con los requisitos recibirán su primer depósito en septiembre, por la cantidad de 6 mil 200 pesos.

Gobierno de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP