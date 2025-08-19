La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que desde ayer lunes 18 de agosto inició un nuevo periodo de registro para la Pensión de Adultos Mayores.

Montiel Reyes presentó el calendario de registro que inició ayer y que termina hasta el 30 de agosto.

Al igual que las veces anteriores, el registro se lleva a cabo de acuerdo con la primera letra del apellido. El programa social está dirigido a personas de 65 años y más.

La secretaria llamó a los adultos mayores a acudir en el día que les toca para que se les pueda atender de forma más rápida.

ESPECIAL

Estos son los documentos que necesitas para el registro:

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento (legible).

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y casa).

Te puede interesar: Secretaría de Salud alerta por alto consumo de bebidas azucaradas desde la niñez

ESPECIAL

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV