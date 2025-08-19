La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, dio a conocer que desde ayer lunes 18 de agosto inició un nuevo periodo de registro para la Pensión de Adultos Mayores.Montiel Reyes presentó el calendario de registro que inició ayer y que termina hasta el 30 de agosto.Al igual que las veces anteriores, el registro se lleva a cabo de acuerdo con la primera letra del apellido. El programa social está dirigido a personas de 65 años y más.La secretaria llamó a los adultos mayores a acudir en el día que les toca para que se les pueda atender de forma más rápida.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03MV