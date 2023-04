Patricia Armendáriz es actualmente miembro de la Cámara de Diputados, representando al partido Morena, y es además una empresaria mexicana mejor conocida por su participación en el programa de "Shark Tank", donde es una de los "tiburones".

Patricia Armendáriz ha sido criticada en diversas ocasiones en redes sociales, como cuando se le vio usando unos mocasines de más de 50 mil pesos, lo que contrastaba con el discurso de "austeridad republicana" defendido a diario por el Presidente López Obrador.

Esta ocasión, Patricia Armendáriz se ve envuelta en una nueva polémica, luego de que se filtrara un supuesto audio en el que se escucha cómo la diputada de Morena arremete e insulta a indígenas de Chiapas, en concreto, lacandones. La diputada tuvo una reunión con habitantes lacandones para brindarles apoyo, pero al parecer no fue una visita exitosa, pues Patricia Armendáriz los ataca.

"Ya no quiero saber nada de ustedes, en la próxima reunión o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo, ya ni vengan por favor. Es la tercera reunión, es la tercera reunión tengo con ustedes", se escuchan los gritos de la diputada de Morena, mientras golpea la mesa. "O me presentan programas de desarrollo o se van a ir a la chingada".

"Es la tercera reunión, es la tercera reunión con ustedes y me salen con sus pendejadas", grita la diputada. Al momento la jueza de Shark Tank no se ha declarado sobre este audio.

Con información de SUN

FS