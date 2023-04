La Inteligencia Artificial (IA), con todas sus ventajas, también ha ocasionado varios descalabros en el mundo, pues es capaz de crear imágenes tan convicentes que nadie duda que sean reales. Un ejemplo de esto son las imágenes recientes del Papa Francisco vistiendo una costosa gabardina, o de Donald Trump siendo arrestado, cosas que jamás ocurrieron en la vida real.

Algo peor sucede cuando se involucra a la IA para estafar. Así sucedió con Claudia, una mujer que apareció en OnlyFans y Reddit para cobrar por contenido para suscriptores, y que, al cabo de un tiempo, comenzó a levantar sospechas entre sus usuarios.

Claudia nunca mostraba sus manos, algunos defectos de fondo y un lunar que aparece y desaparece dieron indicios de que la mujer en cuestión no era real, pero ya había recibido pagos en dólares.

Claudia, la mujer ficticia. ESPECIAL

Las fotos creadas con inteligencia artificial eran subidas de tono buscando despertar el interés de los usuarios. "Me siento bonita hoy", había escrito la supuesta modelo en una de las fotos que subió a otras plataformas. "¡Eres absolutamente hermosa! Serás una gran esposa trofeo algún día", le había respondido un usuario. Algunos indicaron que las fotos se veían un poco fuera de lugar, demasiado pulidas para ser auténticas.

"Para aquellos que no lo saben, voy a matar su fantasía", escribió una persona. Y agregó que "esto es literalmente una creación de IA, si alguna vez has trabajado con modelos de imágenes de IA y has hecho los tuyos el tiempo suficiente, puedes decirlo al 10000 por ciento. Lamento arruinar la sorpresa, supongo".

Resultó ser cierto porque Claudia era, de hecho, la creación de un par de estudiantes de informática, que se hacían llamar 'u/Cl4ud14'. Usaron un programa llamado Stable Diffusion, que está abierto al público para el uso de inteligencia artificial.

