México | Pensión Bienestar

Pagos Pensión Bienestar: Calendario TENTATIVO de septiembre por letra de apellido

Este programa social garantiza una vejez digna a través de la entrega de un apoyo económico cada dos meses a sus beneficiarios

Por: Elsy Angélica Elizondo

Los derechohabientes deben estar atentos a los comunicados oficiales de la Secretaría del Bienestar para conocer el calendario de pagos oficial. CANVA

La Pensión del Bienestar para adultos mayores está a la vuelta de la esquina y con el objetivo de ayudarles a cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida, este grupo recibe seis mil 200 pesos bimestrales con el que se garantiza un ingreso bimestral.

En 2025, los pagos seguirán llegando puntualmente, por lo que es vital conocer el calendario oficial y los requisitos para no perder el beneficio. El próximo depósito corresponde al quinto bimestre (septiembre-octubre) y, aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, se espera que los depósitos arranquen este domingo 31 de agosto, ya que el lunes 1 de septiembre es el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. 

Entre los programas que efectuarán depósitos durante septiembre destacan: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un pago bimestral de tres mil 200 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega tres mil pesos cada dos meses.

Calendario tentativo de pagos de septiembre - octubre

  • A - Domingo 31 de agosto
  • Feriado - Lunes 1 de septiembre → Sin pago
  • B - Martes 2 de septiembre
  • C - Miércoles 3 de septiembre
  • D - Jueves 4 de septiembre
  • E - Viernes 5 de septiembre
  • F - Lunes 8 de septiembre
  • G - Martes 9 de septiembre
  • H - Miércoles 10 de septiembre
  • I - Jueves 11 de septiembre
  • J - Viernes 12 de septiembre
  • K - Lunes 15 de septiembre
  • Feriado - Martes 16 de septiembre → Sin pago
  • L - Miércoles 17 de septiembre
  • M / Ñ - Jueves 18 de septiembre
  • N - Viernes 19 de septiembre
  • O - Lunes 22 de septiembre
  • P - Martes 23 de septiembre
  • Q - Miércoles 24 de septiembre
  • R - Jueves 25 de septiembre
  • S - Viernes 26 de septiembre
  • T / U - Lunes 29 de septiembre
  • V / W / X / Y / Z - Martes 30 de septiembre

¿Cómo consultar tu fecha exacta de depósito? 

Puedes conocer tu día exacto de depósito ingresando tu CURP en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o acudiendo a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia.

¿Cómo consultar tu saldo? 

  • Descarga la app del Banco del Bienestar (Play Store o App Store). 
  • Acepta los términos y condiciones. 
  • Ingresa tu número de celular. 
  • Escribe los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP. 
  • Crea y confirma una contraseña. 
  • En el menú, selecciona “Consultar saldo”. 

¿Cuántos pagos restan en 2025? 

  • Quinto depósito: septiembre-octubre 2025 
  • Sexto y último depósito: noviembre 2025 

