Pagos Pensión Bienestar: Calendario TENTATIVO de septiembre por letra de apellido

La Pensión del Bienestar para adultos mayores está a la vuelta de la esquina y con el objetivo de ayudarles a cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida, este grupo recibe seis mil 200 pesos bimestrales con el que se garantiza un ingreso bimestral.

En 2025, los pagos seguirán llegando puntualmente, por lo que es vital conocer el calendario oficial y los requisitos para no perder el beneficio. El próximo depósito corresponde al quinto bimestre (septiembre-octubre) y, aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, se espera que los depósitos arranquen este domingo 31 de agosto, ya que el lunes 1 de septiembre es el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Entre los programas que efectuarán depósitos durante septiembre destacan: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un pago bimestral de tres mil 200 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega tres mil pesos cada dos meses.

Calendario tentativo de pagos de septiembre - octubre

A - Domingo 31 de agosto

Feriado - Lunes 1 de septiembre → Sin pago

B - Martes 2 de septiembre

C - Miércoles 3 de septiembre

D - Jueves 4 de septiembre

E - Viernes 5 de septiembre

F - Lunes 8 de septiembre

G - Martes 9 de septiembre

H - Miércoles 10 de septiembre

I - Jueves 11 de septiembre

J - Viernes 12 de septiembre

K - Lunes 15 de septiembre

Feriado - Martes 16 de septiembre → Sin pago

L - Miércoles 17 de septiembre

M / Ñ - Jueves 18 de septiembre

N - Viernes 19 de septiembre

O - Lunes 22 de septiembre

P - Martes 23 de septiembre

Q - Miércoles 24 de septiembre

R - Jueves 25 de septiembre

S - Viernes 26 de septiembre

T / U - Lunes 29 de septiembre

V / W / X / Y / Z - Martes 30 de septiembre

¿Cómo consultar tu fecha exacta de depósito?

Puedes conocer tu día exacto de depósito ingresando tu CURP en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o acudiendo a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia.

¿Cómo consultar tu saldo?

Descarga la app del Banco del Bienestar ( Play Store o App Store ).

o ). Acepta los términos y condiciones.

Ingresa tu número de celular.

Escribe los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

Crea y confirma una contraseña.

En el menú, selecciona “Consultar saldo”.

¿Cuántos pagos restan en 2025?

Quinto depósito: septiembre-octubre 2025

Sexto y último depósito: noviembre 2025

