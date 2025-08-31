Pagos Pensión Bienestar: Calendario TENTATIVO de septiembre por letra de apellido

La Pensión del Bienestar para adultos mayores está a la vuelta de la esquina y con el objetivo de ayudarles a cubrir gastos básicos y mejorar su calidad de vida, este grupo recibe seis mil 200 pesos bimestrales con el que se garantiza un ingreso bimestral.En 2025, los pagos seguirán llegando puntualmente, por lo que es vital conocer el calendario oficial y los requisitos para no perder el beneficio. El próximo depósito corresponde al quinto bimestre (septiembre-octubre) y, aunque la Secretaría del Bienestar aún no publica las fechas oficiales, se espera que los depósitos arranquen este domingo 31 de agosto, ya que el lunes 1 de septiembre es el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Entre los programas que efectuarán depósitos durante septiembre destacan: la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con un pago bimestral de tres mil 200 pesos y la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega tres mil pesos cada dos meses.Puedes conocer tu día exacto de depósito ingresando tu CURP en el portal oficial www.gob.mx/bienestar o acudiendo a uno de los Módulos del Bienestar, donde personal capacitado te brindará asistencia.EE