Desde Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Shainbaum Pardo informó que la cita para rendir su primer informe está prevista a las 11 horas, por lo que no habrá la "Mañanera del Pueblo".

Este mismo día se prevé que asista a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que será a las 10 de la noche, sin embargo, aclaró que no se quedará a los eventos posteriores.

No te pierdas: EN VIVO; Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum

Si quieres seguir el evento de cerca, el Gobierno federal transmitirá la ceremonia por medio de sus plataformas digitales, así como el canal de Youtube de la Presidenta .

Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de septiembre no está contemplado como día feriado ni de descanso obligatorio, por lo que las actividades laborales seguirán con normalidad.

Este día también las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) vuelven a las aulas para cursar el ciclo escolar 2025-2026.

Ante la expectativa de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador asista al primer informe de Gobierno de Sheinbaum, la morenista anunció que no lo invitó por respeto, ya que el exmandatario dijo que saldría de los reflectores públicos para dedicarse a escribir y trabajar en sus libros.

"No, él está muy bien. Me gustaría mucho invitarlo, pero él ha tomado la decisión de retirarse la vía pública. Yo respeto mucho esa decisión del presidente López Obrador".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA