Esta mañana del 1 de septiembre, en la Ciudad de México se llevará a cabo el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en punto de las 11:00 horas desde Palacio Nacional; por la noche, las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomarán protesta de sus cargos.Además, este lunes también regresan a clases todas y todos los estudiantes de educación básica en el país. A todos estos cambios y movilizaciones, se le unen las concentraciones sociales esperadas en la CDMX por parte de diversos colectivos y grupos, entre ellos los comerciantes afectados por el Instituto de Verificación Administrativa, Simpatizantes en apoyo a ministros de la SCJN y la Comunidad de personas trans de Xochimilco.A continuación te compartimos las movilizaciones que se presentarán (o ya están llevándose a cabo) durante esta jornada del 1 de septiembre en CDMX según información de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5).