Esta mañana del 1 de septiembre, en la Ciudad de México se llevará a cabo el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en punto de las 11:00 horas desde Palacio Nacional; por la noche, las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomarán protesta de sus cargos .

Además, este lunes también regresan a clases todas y todos los estudiantes de educación básica en el país . A todos estos cambios y movilizaciones, se le unen las concentraciones sociales esperadas en la CDMX por parte de diversos colectivos y grupos, entre ellos los comerciantes afectados por el Instituto de Verificación Administrativa, Simpatizantes en apoyo a ministros de la SCJN y la Comunidad de personas trans de Xochimilco.

A continuación te compartimos las movilizaciones que se presentarán (o ya están llevándose a cabo) durante esta jornada del 1 de septiembre en CDMX según información de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) .

Movilizaciones activas en CDMX

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 05:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera 05:00 horas Concentración. Avenida José María Pino Suárez 2, Colonia Centro Histórico 07:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, Colonia Juárez 07:00 horas Concentración. James Sullivan 133, Colonia San Rafael 09:00 horas Concentración. José María Pino Suárez y Rinconada de Jesús, Colonia Centro Histórico 09:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 08:00 horas Marcha. Circuito Interior y Avenida Capitán Carlos León, Colonia Peñón de los Baños

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO AFECTACIONES 08:00 horas Marcha. Avenida Insurgentes Sur y Eje 6 Sur Ángel Urraza, Colonia Insurgentes San Borja

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 08:00 horas Marcha. Calzada de Tlalpan y Calzada Taxqueña, Colonia Campestre Churubusco

¿A qué hora y dónde serán las próximas movilizaciones?

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Concentración. Plaza de la Constitución (Palacio Nacional), Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida José María Pino Suárez 2, Colonia Centro Histórico 14:30 horas Concentración. Calzada San Antonio Abad, Colonia Vista Alegre

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Emiliano Zapata y Avenida Honorable Congreso de la Unión, Colonia El Parque

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Marcha. Camino a Nativitas y Avenida 16 de Septiembre, Colonia Xaltocan, rumbo a Guadalupe I. Ramírez 4, Colonia El Rosario

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO AFECTACIONES Durante el día Marcha. Avenida Homero 1521, Colonia Polanco II, rumbo a Campos Eliseos 339, Colonia Polanco III

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO AFECTACIONES Durante el día Concentración. Joaquín Gallo, Colonia Zedec Santa Fe

ALCALDÍA MILPA ALTA

HORARIO AFECTACIONES Durante el día Concentración. Boulevard José López Portillo, Colonia San Juan Ixtayopan

