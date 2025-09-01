Lunes, 01 de Septiembre 2025

Estas serán las movilizaciones en CDMX para este 1 de septiembre

A continuación te compartimos las movilizaciones que se presentarán (o ya están llevándose a cabo) este 1 de septiembre en CDMX

Por: Fabián Flores

Este 1 de septiembre varias alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por movilizaciones sociales, según informó el C5 desde sus redes sociales. SUN / ARCHIVO

Esta mañana del 1 de septiembre, en la Ciudad de México se llevará a cabo el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en punto de las 11:00 horas desde Palacio Nacional; por la noche, las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomarán protesta de sus cargos.

Además, este lunes también regresan a clases todas y todos los estudiantes de educación básica en el país. A todos estos cambios y movilizaciones, se le unen las concentraciones sociales esperadas en la CDMX por parte de diversos colectivos y grupos, entre ellos los comerciantes afectados por el Instituto de Verificación Administrativa, Simpatizantes en apoyo a ministros de la SCJN y la Comunidad de personas trans de Xochimilco.

A continuación te compartimos las movilizaciones que se presentarán (o ya están llevándose a cabo) durante esta jornada del 1 de septiembre en CDMX según información de las redes sociales del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5).

Movilizaciones activas en CDMX

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO  AFECTACIONES 
05:00 horas  Concentración. Avenida Paseo de la Reforma 135, Colonia Tabacalera
05:00 horas  Concentración. Avenida José María Pino Suárez 2, Colonia Centro Histórico
07:00 horas   Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, Colonia Juárez
07:00 horas  Concentración. James Sullivan 133, Colonia San Rafael 
09:00 horas  Concentración. José María Pino Suárez y Rinconada de Jesús, Colonia Centro Histórico
09:00 horas  Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO   AFECTACIONES
08:00 horas  Marcha. Circuito Interior y Avenida Capitán Carlos León, Colonia Peñón de los Baños

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

HORARIO   AFECTACIONES
08:00 horas  Marcha. Avenida Insurgentes Sur y Eje 6 Sur Ángel Urraza, Colonia Insurgentes San Borja

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO   AFECTACIONES
08:00 horas  Marcha. Calzada de Tlalpan y Calzada Taxqueña, Colonia Campestre Churubusco

¿A qué hora y dónde serán las próximas movilizaciones?

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO   AFECTACIONES 
11:00 horas  Concentración. Plaza de la Constitución (Palacio Nacional), Colonia Centro Histórico 
12:00 horas  Concentración. Avenida José María Pino Suárez 2, Colonia Centro Histórico
14:30 horas  Concentración. Calzada San Antonio Abad, Colonia Vista Alegre

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO   AFECTACIONES
10:00 horas  Concentración. Emiliano Zapata y Avenida Honorable Congreso de la Unión, Colonia El Parque

ALCALDÍA XOCHIMILCO

HORARIO   AFECTACIONES
10:00 horas  Marcha. Camino a Nativitas y Avenida 16 de Septiembre, Colonia Xaltocan, rumbo a Guadalupe I. Ramírez 4, Colonia El Rosario

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO   AFECTACIONES
Durante el día  Marcha. Avenida Homero 1521, Colonia Polanco II, rumbo a Campos Eliseos 339, Colonia Polanco III

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO  AFECTACIONES
Durante el día  Concentración. Joaquín Gallo, Colonia Zedec Santa Fe

ALCALDÍA MILPA ALTA

HORARIO   AFECTACIONES
Durante el día  Concentración. Boulevard José López Portillo, Colonia San Juan Ixtayopan

