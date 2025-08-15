Diversas dependencias de Seguridad del Gobierno de México en sus instituciones municipales y nacionales realizaron siete acciones en cinco distintos estados como parte de la "Operación Frontera Norte". Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Sinaloa volvió a ser el estado en donde se dio el golpe económico más fuerte. Entre los aseguramientos y detenciones del jueves 14 de agosto destacan los siguientes:

Baja California

En Tecate, se detuvo a dos personas, se aseguraron 327 kilos de metanfetamina y un tractocamión.

Chihuahua

En Ciudad Juárez, se aseguraron dos armas largas, dos granadas de fragmentación, un chaleco táctico, un casco táctico, una fornitura y un inmueble.

En Guachochi, se detuvo a dos personas, se aseguraron cuatro armas largas, 14 cargadores, 439 cartuchos, dos chalecos tácticos, tres vehículos y un inmueble.

Coahuila

En Piedras Negras, se aseguraron tres kilos de heroína, teléfonos celulares y un inmueble.

Sinaloa

En Culiacán, se localizaron e inhabilitaron siete áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 5,685 litros y 150 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, tres reactores de síntesis orgánica y un condensador. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 174 millones de pesos.

Por otro lado, en San Ignacio, se aseguraron dos armas largas, cinco vehículos, tres de ellos con reporte de robo, 3,267 cartuchos de diversos calibres, 25 cargadores, una motocicleta, un artefacto explosivo improvisado, un campamento, 49 uniformes tácticos, 21 botas tácticas nuevas y 41 impermeables.

Sonora

En Guaymas, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron dos armas, cuarto cargadores, 92 cartuchos, 800 dosis de metanfetamina, 250 dosis de marihuana, 91 estrellas ponchallantas y un vehículo con reporte de robo.

