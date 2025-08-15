La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) por conducto del Ministerio Público Federal en el estado de Jalisco, obtuvo auto de vinculación a proceso contra Grover "A" y Scarlet "S".

La dependencia informó que Grover "A" y Scarlet “S” son probables responsables en la comisión de los delitos contra la salud, en su modalidad de falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas y contra la denominación de origen en su modalidad de producción de bebidas alcohólicas utilizando la denominación de origen "TEQUILA".

De acuerdo con la carpeta de investigación, el apoderado legal del Consejo Regulador del Tequila (CRT), hizo del conocimiento de la existencia de una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas denominada "Lotecito", ubicada en la colonia San Francisco, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque, la cual, no se ciñe a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana (NOM).

En consecuencia, el fiscal federal de la FGR, solicitó la diligencia de cateo para dicho predio, misma que fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución, Consejo Regulador del Tequila, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

En la finca fueron asegurados bidones, garrafones que contenían un líquido turbio, etiquetas, más de 540 botellas de vidrio, frascos, nueve empaques de plástico, dos alambiques, un equipo de destilación, ollas, una báscula; así como un equipo de laboratorio consistente en una base para pipetas, nueve alcoholímetros, dos tubos, dos pipetas, un termómetro, tres probetas, nueve vasos de precipitado, dos tubos de vidrio, una caja con un decímetro digital, un kit para medir PH, un microscopio y un refractómetro.

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal de la FGR en Jalisco, tras realizar diversas diligencias e investigaciones, solicitó audiencia al juez correspondiente, quien dictó vinculación a proceso en contra de Grover "A" y Scarlet "S", por los delitos antes referidos y un plazo de dos meses de investigación complementaria.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, este tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx.

