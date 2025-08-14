Fiscalía de Jalisco identifica al menos otros cuatro jóvenes 'trabajando' en Sinaloa

Este jueves el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer que son entre tres y cuatro los jóvenes jaliscienses con cédula de desaparición de quienes se ha referido, se encuentran "trabajando" en el estado de Sinaloa, tras haber sido recluidos por el crimen organizado, con engaños o de manera directa, para ponerlos a laborar a su servicio.

Lo anterior, en relación con el hallazgo en julio pasado, en aquella entidad, de Carlos A. y Paúl A., dos menores de 16 años de edad con cédula de desaparición en Jalisco localizados en la comunidad de El Pozo tras un enfrentamiento entre elementos del crimen organizado.

El pasado 07 de julio el fiscal refirió haber identificado a "varios jóvenes" quienes habían sido ubicados en Sinaloa y quienes estarían, de igual forma, "trabajando" para el crimen organizado, sin manifestar intenciones de regresar a Jalisco, y que incluso, sus familias ya habían sido notificadas de ello.

González de los Santos también indicó que hay jóvenes quienes por alguna u otra razón, han vuelto al estado luego de haberse encontrado recluidos por el cartel, algunos tras haber escapado y otros porque incluso están "de vacaciones", y quienes también han referido haber visto a otras personas laborando en otras entidades.

"Hay algunos jóvenes que han logrado regresar a casa o que se han podido venir, por cuestiones de la operación que traían y que tuvieron la oportunidad, porque algunos incluso los dejan ir, les dicen 'vacaciones'. Y nos han identificado en qué lugares han estado, nos han identificado a algunas personas que tenemos aquí con denuncia de desaparición y que los han ubicado tanto en Sinaloa como en Michoacán, uno de ellos en Guerrero, y obviamente en Zacatecas. Es en las zonas donde estas personas o estos jóvenes, que afortunadamente han regresado a sus hogares, nos han manifestado y han identificado a algunos jóvenes de los que nosotros tenemos aquí como desaparecidos", dijo González de los Santos sin dar más detalles sobre el número de jóvenes que podrían estar en estas otras entidades.

Por otra parte y respecto del caso de Carlos A. y Paúl A., González de los Santos refirió que éste se estaría poniendo a disposición de la Fiscalía General de la República para que se sume a las indagatorias, al igual que otras indagatorias más.

"Serían varias las solicitudes (que se les estarían presentando) para que analicen la pertinencia de que atraigan las investigaciones. De hecho lo están analizando y ya han venido a revisar los casos, y estamos a la espera de que nos digan cuáles se llevarían y cuáles no", añadió el fiscal sin detallar cuántos casos estarían siendo presentados a la dependencia federal homóloga.

La semana pasada, González de los Santos detalló la ruta que sigue el crimen organizado para atraer a los jóvenes a sus filas: se ha identificado que, una vez enganchados, a través de redes sociales, videojuegos, invitación de "amigos" o incluso de sus propios familiares, son llevados, posteriormente al estado de Zacatecas para su adiestramiento, al parecer a cargo del Cártel Nueva Generación.

"La ruta que tenemos nosotros es que los envían a Zacatecas, en Zacatecas los adiestran en algún lugar, los envían a Nayarit y de Nayarit se los llevan a Sinaloa. De algunos jóvenes liberados que hemos tenido la oportunidad de entrevistar, identificados como jóvenes por quienes tenemos algunas denuncias (de desaparición) nos mencionan que están en Sinaloa. Ya hemos hablado con familiares inclusive, pero ellos siguen en Sinaloa", lamentó entonces González de los Santos. "Se los están llevando a la guerra con el Cartel en Sinaloa", añadió.

Se ha extendido la alerta a madres, padres y personas tutoras, a mantenerse alertas del comportamiento de sus hijas e hijos, así como de sus movimientos y conversaciones, para evitar que lleguen a manos del crimen organizado.

También se han emprendido campañas de prevención en redes sociales y en las escuelas del Estado, especialmente enfocadas en los sectores más vulnerables a caer en la trampa, a fin de alertarles sobre lo que puede llegar a ocurrir de llegar a ceder ante tales ofertas, falsas o dirigidas con sueldos exorbitantes, explicó el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.

SV