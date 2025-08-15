CFE: ¿Cuándo procede el corte de servicio y cómo es el proceso de reconexión?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene procedimientos claros respecto a la suspensión del suministro eléctrico, los cuales buscan garantizar la continuidad del servicio mientras se atienden adeudos o irregularidades en la facturación. Conocer estos lineamientos permite a los usuarios evitar cortes inesperados y comprender cómo restablecer la energía en caso de interrupciones.

Bajo este contexto la CFE recordó a sus usuarios los motivos por los cuales pueden realizar esta acción:

Cuando tienes algún adeudo.

Por pago extemporáneo.

Por uso ilícito.

Por ajuste a tu facturación.

La CFE realiza avisos previos a los usuarios para informar sobre la situación y dar oportunidad de regularizarla, evitando así interrupciones sorpresivas. Para restablecer la electricidad, el usuario debe cubrir el adeudo o ajuste correspondiente.

La reconexión conlleva un costo, el cual puede pagarse de varias maneras: en ventanillas de los centros de atención a clientes, a través de los cajeros automáticos “CFEmáticos” o solicitando que el cargo se incluya en la siguiente facturación llamando al 071. El costo exacto se puede consultar directamente en la página de CFE.

Una vez realizado el pago, se genera una orden de reconexión para atender el domicilio afectado. El proceso suele ser ágil, y el personal de la CFE se encarga de restablecer el servicio en cuanto sea posible.

Para cualquier aclaración, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas del día al teléfono 071, acudir a los Centros de Atención a Clientes, o utilizar los canales digitales de la CFE, como su portal web y la cuenta oficial de Twitter: @CFEmx.

YC