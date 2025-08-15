A horas de que el Estadio Cuauhtémoc reciba a la afición para un partido de fútbol, la tranquilidad en sus alrededores se vio interrumpida por una riña que terminó en tragedia.Dos grupos de personas, ajenos a la actividad deportiva, se enfrentaron en las inmediaciones del recinto, dejando como saldo a una mujer sin vida y a un hombre lesionado por arma de fuego. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, se activó de inmediato un operativo para salvaguardar a las y los asistentes al encuentro. El enfrentamiento provocó un intenso despliegue en la zona, donde se mantiene un cerco perimetral y patrullajes para localizar a los responsables, quienes, según los reportes, habrían escapado a bordo de un vehículo.Las autoridades ya dieron parte a la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los agresores.MF