Viernes, 15 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Riña afuera del Estadio Cuauhtémoc en Puebla deja un muerto y un herido

Dos grupos de personas, ajenos a la actividad deportiva, se enfrentaron en las inmediaciones del recinto, dejando como saldo a una mujer sin vida y a un hombre lesionado por arma de fuego

Por: El Informador

El enfrentamiento provocó un intenso despliegue en la zona, donde se mantiene un cerco perimetral y patrullajes para localizar a los responsables, quienes, según los reportes, habrían escapado a bordo de un vehículo. X / @SSPGobPue

El enfrentamiento provocó un intenso despliegue en la zona, donde se mantiene un cerco perimetral y patrullajes para localizar a los responsables, quienes, según los reportes, habrían escapado a bordo de un vehículo. X / @SSPGobPue

A horas de que el Estadio Cuauhtémoc reciba a la afición para un partido de fútbol, la tranquilidad en sus alrededores se vio interrumpida por una riña que terminó en tragedia.

Dos grupos de personas, ajenos a la actividad deportiva, se enfrentaron en las inmediaciones del recinto, dejando como saldo a una mujer sin vida y a un hombre lesionado por arma de fuego.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, se activó de inmediato un operativo para salvaguardar a las y los asistentes al encuentro.

El enfrentamiento provocó un intenso despliegue en la zona, donde se mantiene un cerco perimetral y patrullajes para localizar a los responsables, quienes, según los reportes, habrían escapado a bordo de un vehículo.

Las autoridades ya dieron parte a la Fiscalía General del Estado, que inició las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los agresores.

MF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones