ONU-DH pide que Guardia Nacional tenga vigencia temporal

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, pidió a los diputados federales que las leyes por las que se implemente la Guardia Nacional no tengan efecto en más de cinco años, tal como lo establecen algunas recomendaciones internacionales para atender la inseguridad en países con extrema violencia.

En reunión con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Jarab propuso que en los artículos transitorios de la legislación se establezca que el implemento de la guardia nacional sea de "no más de cinco años", y garantizar que la línea de autoridad sea a través de un mando civil y no militar, es decir, que no forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"La Guardia Nacional, tal como se propone, constituiría una extensión del uso del paradigma militar en la seguridad pública y, de ser así, ¿cómo se podría justificar que no se darán los resultados decepcionantes de las últimas fechas? ¿Cuáles serían las garantías de que será distinto?", externó.

En el mismo encuentro con legisladores estuvo presente el colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes pidieron "no tener de regalo de navidad" una ley avalada al vapor y sin escuchar a la oposición ni organizaciones civiles, como acusaron lo fue la Ley de Seguridad Interior.

En representación de la ONG habló Alfredo Lecona, quien además sugirió que, para avalar el uso de la Guardia Nacional, se necesitaría llevar a cabo foros como los que organizó el entonces equipo de transición denominados "Foros de Paz".

