"Nunca existirá la necesidad del Gabinete de mentir", señala Durazo

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, aseguró que nunca ha existido ni existirá la necesidad del Gabinete de mentir, porque no están protegiendo a nadie, ello tras el fallido operativo contra el presunto narcotraficante Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario reconoció su error en la información contradictoria que dieron sobre dicho operativo.

"Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el Gabinete, porque no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie".

"Consecuentemente cuando recibimos información corregida y corroborada, que es otro tema, la corregimos o la expresamos, la damos a conocer al siguiente día asumiendo la responsabilidad de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla".

Durazo también criticó a los medios de comunicación que difundieron una fotografía de un militar detenido y que hicieron pasar como Ovidio Guzmán.

"El hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta", señaló.

GC