La escasez de agua en Nuevo León es un tema que lleva semanas dando de qué hablar. La falta de soluciones a la problemática es tan real como lo son las constantes declaraciones polémicas por parte del gobernador, Samuel García.

En ese sentido, la última explicación que ha dado Samuel García del porqué hay escasez de agua y qué necesita para remedirarla, se ha vuelto viral por el poco sentido que las personas hallan en sus palabras. El gobernador de Movimiento Ciudadano detalló que ocupa una nube en una región específica y que provoque lluvia durante siete horas para darle solución al menos por unas semanas a la falta de agua.

“No quiero que (la lluvia) se vaya a Galeana, no me interesa que se me vaya al norte. Aquí ocupo la nube lloviendo siete horas. Para que todo ese escurrimiento en la sierra, en Santiago, me ayude a recuperar La Boca, que está cerca y por eso no puedo mandar agua”, expresó.

Asimismo, muy a su estilo señaló, que algunas personas le han exigido respuestas ante la escasez de agua y aunque aseguró que no es Tláloc, ve la solución en las nubes.

“A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida, me hablan todos los días tíos, primos, vecinos: ¡Eh, qué pedo, por qué no llega el agua! Pues porque La Boca alimenta ese sector y está en cero. Primero, no soy Tláloc, pero si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí (sobre Santiago) y me escurren todos estos ríos a La Boca y esta la recuperamos, ya fregamos por lo menos unas semanas”, agregó.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar y muchos critican que en lugar de buscar soluciones en las nubes, se enfoque en lo que sí puede controlar y llegue a algunos acuerdos con empresas para solucionar la escasez de agua que presenta Nuevo León.

JL