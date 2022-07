Nuevo León: Muerte de Yolanda Martínez también podría ser un feminicidio

En la reunión celebrada en Palacio de Gobierno, el padre de Yolanda Martínez Bautista, José Gerardo Martínez Bautista, comentó que la muerte de su hija ya se encuentra en investigación como feminicidio por supuesto envenenamiento, aunque aún no hay presuntos responsables.

Yolanda Martínez desapareció el 31 de marzo y se encontró sin vida el 8 de mayo, actualmente en México hay 493 víctimas de feminicidio del mes de enero a julio de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No obstante, para evitar que lo quisieran silenciar en la Fiscalía, el padre de Yolanda fue acompañado de sus abogados y contó con el apoyo de Graciela Buchanan, titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Nuevo León.

Investigan caso como feminicidio

José Gerardo explicó que la Fiscalía tiene avances en el caso, aunque también tiene inconsistencias en las investigaciones para poder esclarecer las causas de la muerte de su hija, aunque, por una parte, también se informó que el caso se investigara como feminicidio por envenenamiento, pero no se mencionó con que sustancia fue.

Asimismo, dijo que los vasos desechables de unicel encontrados cerca del cadáver de su hija y donde estaba escrito un supuesto mensaje de despedida ("Te amo negrito, ya me voy, te voy a extrañar"), fueron descartados y se determinó que "no corresponden al caso", pues la letra de los textos no es la de Yolanda.

En principio se estableció el suicidio como una de las líneas de investigación sobre la muerte de Yolanda, aunque por protocolo toda muerte violenta de mujer se investiga como feminicidio.

Comentó que según lo informado por la Fiscalía, por el momento no hay sospechosos por la muerte de su hija, ante lo cual seguirá insistiendo en su lucha hasta encontrar justicia, pues faltan los resultados de los estudios para determinar la sustancia con la que habría sido envenenada Yolanda, y la fecha de su fallecimiento, pues la joven de 26 años desapareció el 31 de marzo al salir de la casa de su abuela en San Nicolás de los Garza, y fue localizada en avanzado estado de descomposición el ocho de mayo, en un monte de la colonia Los Huertos en Juárez, Nuevo León.

Además, Martínez Bautista demanda que se proceda a analizar el celular de la joven para conocer mensajes o llamadas que hizo o recibió y de ser el caso, con quiénes y cuándo tuvo comunicación, pues a don Gerardo le parece raro que todavía no hayan procedido a su revisión supuestamente porque el aparato tiene contraseña.

MV