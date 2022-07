Sequía en Nuevo León: Samuel García dice que tarifa de agua es exageradamente barata

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sorprendió con el anuncio de que habrá algunas modificaciones en la tarifa del agua, esto como medida para evitar que se desperdicie en actividades no esenciales ante la crisis de desabasto que se vive en el estado.

No obstante, también tocó diversos puntos el mandatario como el cambio climático a nivel mundial, el consumo de agua en exceso tanto en el hogar como en las industrias y la responsabilidad que tienen en conjunto el gobierno y la población del estado para poder solucionar esta sequía.

Plan Maestro

El gobernador propuso un "Plan Maestro" con el cual garantiza agua hasta el año 2050, en el que contempla el incremento de la tarifa del agua. Esto más con el fin, dijo que algunos de los sectores de la población entren en conciencia y dejen de desperdiciarla.

Destacó que se debe buscar un equilibrio entre lo industrial y lo domestico, sustentado con una tarifa progresiva.

“Un sano equilibrio entre el uso industrial y doméstico. Que analice y decrete una tarifa progresiva. México es un país muy desigual, hay segmentos que subir un peso la tarifa, sería un crimen, pero hay otros y a esos les quiero dirigir el siguiente mensaje: que, para ellos, la tarifa es exageradamente barata".

“Tenemos que buscar una tarifa progresista, para que a nadie se le ocurra tirarla y para que a un segmento sea tan barata que no le duela en el bolsillo, vendrá un sistema de multas, reducción, no por ser pudiente, tienes el privilegio de tirar el agua que a otros les falta”.

Cabe resaltar que el mandatario buscará un impuesto progresivo, así como también un sistema de multas que generarían más igualdad en cuanto el desperdicio del agua.

Busca crear Consejo dentro de Agua y Drenaje

El gobernador Samuel García enfatizó en que para cambiar la tarifa en los recibos de agua, primero se creará un Consejo dentro de Agua y Drenaje, aunque va a recomendar la tarifa a la paraestatal.

A su vez, propone a expertos como CONAGUA, AyD, al gobierno del Estado y Universidades de Nuevo León para que lleguen a un análisis profundo y proponer una tarifa justa para el futuro.

“El día de ayer se dio un mensaje de reflexión, de pensar en un futuro, y ahora sigue invitar a todas las partes para integrar un Consejo, estaría formado por Conagua, Agua y Drenaje, gobierno del Estado, universidades, fondo del agua y que de manera técnica nos recomiende a Agua y Drenaje (la actualización) y es un Consejo a futuro al 2050, no hay prisa de hacerlo ahorita".

“No, no, (ahorita) no es subir tarifas, es crear un Consejo que en un futuro o en los siguientes años haga una recomendación de cómo se debe aplicar la tarifa para que no sea discrecional o política, es un consejo a futuro, hay segmentos, los de más arriba que para ellos es muy barata el agua, mientras no haya una tarifa justa, no hay ahorita tarifazo, nada más es una recomendación, es una idea, me quedan cinco años de gobernador”, enfatizó.

García también comentó que tanto en el estado como en la zona metropolitana existe un déficit del 30% de agua y la ciudad en estos momentos consume 16 metros cúbicos para este verano.

En el mes de marzo del año en curso, Javier Caballero, quien es representante del Congreso en el Consejo de AyD, dijo que con siete votos a favor y una abstención, se realizaron cambios en la gratuidad al mes 12, poniendo un límite a quienes consuman más de 17 metros cúbicos.

Es decir, regalarán el consumo de 16 metros cúbicos, pero cobrarán el consumo superior, uno, dos o los que el usuario consuma en el primer mes del año siguiente.

“Se modifican los criterios de aplicación del doceavo mes gratis, los clientes que pagaron de mayor manera puntual se les otorgaba, según nos comparten, estos clientes tan solo eran el 17%, hoy lo que se hace es que buscando el ahorro topa a 16 metros cúbicos y a partir de 17 se empezaría a contar como si fuera el primero”, dijo Caballero.

MV