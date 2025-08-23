Sábado, 23 de Agosto 2025

Caen 12 sicarios tras choque con la Fuerza Civil

Los hechos se reportaron cerca de las 14:00 horas del viernes, sin embargo, no se ha especificado en qué punto de Doctor Coss inició el tiroteo

Por: El Informador

De momento, la autoridad no ha reportado bajas de su lado. ESPECIAL

Un enfrentamiento entre policías de la Fuerza  Civil y un grupo de delincuentes, aparentemente integrantes de un grupo criminal, dejó el saldo de 12 civiles abatidos, en el municipio de Doctor Coss, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron cerca de las 14:00 horas del viernes y no se ha especificado en qué punto del municipio inició el tiroteo. Durante la balacera no se reportaron oficiales lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León informó a través de un comunicado que los uniformados fueron atacados por los delincuentes durante un patrullaje correspondiente al Operativo Muralla, implementado por la autoridad estatal.

Al repeler la agresión, 12 civiles quedaron abatidos en el lugar. Se informó que todos los fallecidos son del sexo masculino.

En el sitio se aseguraron ocho armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. “El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar. Se procede a solicitar la intervención de la escena por parte de servicios periciales”, especificó la dependencia.

