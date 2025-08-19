Guanajuato fue objeto de otro ataque que dejó como resultado 19 heridos y dos personas más sin vida. Los hechos sucedieron en el municipio de San Miguel de Allende, en medio de una celebración religiosa.

Dos personas murieron y 17 más resultaron lesionadas la noche del pasado domingo durante la celebración de la Virgen de San Juan , en la colonia Infonavit Malanquin, en el municipio de San Miguel de Allende.

Al menos dos hombres armados vestidos de negro dispararon con armas largas y cortas en la festividad religiosa en las inmediaciones de la parroquia . En el momento de la agresión, familias completas recorrían los puestos de comida y escuchaban música .

Los agresores huyeron mientras los asistentes corrían para resguardarse y otras auxiliaban a hombres y mujeres lesionados, entre ellos menores de edad.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal confirmaron que este atentado dejó 19 heridos y de ellos, dos perdieron la vida .

El presidente municipal, Mauricio Trejo Pureco, expresó una condena enérgica contra los actos violentos, "en donde personas sin escrúpulos quitaron la vida a gente inocente que celebraba en el atrio de la iglesia a la virgen de San Juan".

En sus redes sociales informó que la Fiscalía de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad están en coordinación para brindar apoyo a las familias de las víctimas y dar con los responsables.

"Que no quepa duda de que detendremos a quienes perpetraron este cobarde acto de violencia", aseveró el edil.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales de esta ciudad, luego de la agresión registrada.

