El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronosticó este sábado 23 de agosto lluvias en al menos la mitad del país. Aquí los detalles del tiempo:Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California. Por otra parte, una vaguada en altura sobre el noreste y norte del territorio nacional, generará lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Tamaulipas; puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Coahuila. Un canal de baja presión que se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo. A su vez, la onda tropical núm. 24 que será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico central mexicano y el flujo de aire húmedo sobre dicha región, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe y con la aproximación e ingreso de la onda tropical núm. 25 a la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; chubascos en Tabasco, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán; y muy caluroso en zonas del sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas que podrán superar los 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.Con información del Servicio Meteorológico Nacional