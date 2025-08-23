El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronosticó este sábado 23 de agosto lluvias en al menos la mitad del país . Aquí los detalles del tiempo:

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Por otra parte, una vaguada en altura sobre el noreste y norte del territorio nacional, generará lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Tamaulipas; puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Coahuila.

Un canal de baja presión que se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo.

A su vez, la onda tropical núm. 24 que será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico central mexicano y el flujo de aire húmedo sobre dicha región, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco .

Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe y con la aproximación e ingreso de la onda tropical núm. 25 a la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; chubascos en Tabasco, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán; y muy caluroso en zonas del sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas que podrán superar los 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Durango (sur), Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Yucatán.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

