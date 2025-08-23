Sábado, 23 de Agosto 2025

Medio México espera lluvias FUERTES hoy sábado; aquí el pronóstico

El monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país ocasionará lluvias puntuales en varias regiones

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo. SUN / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, pronosticó este sábado 23 de agosto lluvias en al menos la mitad del país. Aquí los detalles del tiempo:

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California

Por otra parte, una vaguada en altura sobre el noreste y norte del territorio nacional, generará lluvias puntuales intensas en el centro y sur de Tamaulipas; puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Coahuila

Un canal de baja presión que se extenderá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo

A su vez, la onda tropical núm. 24 que será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico central mexicano y el flujo de aire húmedo sobre dicha región, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco

Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe y con la aproximación e ingreso de la onda tropical núm. 25 a la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; chubascos en Tabasco, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán; y muy caluroso en zonas del sur de la península de Baja California, noroeste del país y estados fronterizos del norte de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas que podrán superar los 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora. A su vez, prevalecerá la onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Oaxaca.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (centro y sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):  Nuevo León, Durango (sur), Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):  Sinaloa, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Veracruz.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tabasco Campeche y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Yucatán.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

