Estamos a pocos días de que millones de alumnos de nivel básico en México -preescolar, primaria y secundaria- regresen a clases para iniciar el nuevo ciclo escolar 2025-2026. Por ello, una de las preguntas más frecuentes entre padres y madres de familia es si es obligatorio que los estudiantes lleven uniforme desde el primer día de clases o si ocurre algo por no llevarlo completo después de las vacaciones.

En 2014, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, para la Secretaría de Educación Pública (SEP), aunque es común que los estudiantes de nivel básico usen uniforme en los planteles, hay escuelas que no lo solicitan.

Sobre esto, y considerando que el regreso a clases implica una serie de gastos -como útiles escolares, zapatos, libros y la ropa que piden en las escuelas-, la Profeco señaló que muchas familias no logran hacer una planeación adecuada o el presupuesto no alcanza, por lo que el uniforme queda en segundo plano durante los primeros días, mientras se consigue uno nuevo o usado.

Aunque algunas personas están en contra del uso del uniforme escolar, otras lo consideran una forma rápida de identificar a los alumnos y fomentar un ambiente de igualdad. No obstante, la SEP ha sido clara al afirmar que el uso del uniforme NO es obligatorio.

En su momento, se sugería su implementación como una medida de seguridad para tener mayor control del alumnado , pero no se trata de una regla obligatoria a nivel nacional.

Cada plantel puede definir su escudo, combinación de cortes, colores, telas y prendas para diferenciarse de otras escuelas. Sin embargo, entre las instituciones existe cierta uniformidad.

Aun así, es importante recordar que el uso del uniforme no es obligatorio para poder asistir a clases, según lo establecido por la SEP.

¿Cuándo es el regreso a clases 2025-2026?

El pasado mes de junio, la SEP dio a conocer el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 para escuelas de educación básica públicas e incorporadas, estableciendo el día en que empiezan las clases tras el periodo vacacional de verano.

De acuerdo con la noticia que apareció ese día en el Diario Oficial de la Federación, (DOF), este calendario aplica para toda la República Mexicana.

El ciclo escolar 2024-2025 será de 185 días, 5 días menos (una semana considerando días hábiles) con respecto al ciclo anterior.

Las clases del nuevo ciclo escolar comenzarán el lunes 1 de septiembre, mientras que se prevé que termine el miércoles 15 de julio del próximo año.

