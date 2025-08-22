Este sábado, el partido León vs Pachuca abrirá la actividad del segundo día en la Jornada 6 (J6) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en un enfrentamiento entre dos equipos con realidades diferentes. A continuación, te dejamos el horario, los canales de transmisión y el panorama con el que ambos conjuntos llegan a esta cita.

La participación de Pachuca en la Leagues Cup concluyó y ahora busca enderezar el camino en el torneo local, donde la semana pasada perdieron el invicto; su rival en turno es su "hermano" León.

León ha tenido un mal arranque, con tres derrotas (dos de ellas en casa) y apenas la fecha anterior consiguió su segunda victoria (1-0 ante el Necaxa); Pachuca, a su vez, llegaba con 4 victorias en fila, pero de pronto sumaron dos partidos perdidos (0-2 ante Xolos en la competencia local y 1-2 ante el LA Galaxy en la Leagues Cup).

Pero más allá de los números, que muestran un partido poco atractivo, el origen que ambos tienen, el Grupo Pachuca, resta mucho interés al compromiso; y es que la multipropiedad siempre pondrá en entredicho este tipo de encuentros, más allá de que ambos conjuntos se brinden y busquen la victoria con todo.

El hecho que la FIFA haya impedido al León participar en el pasado Mundial de Clubes demuestra la urgencia de acabar con la multipropiedad en México, aunque al Grupo Pachuca parece no correrle la prisa por desprenderse de uno de sus dos clubes, que incluso disputaron una final ya siendo "hermanos" en 2014.

El aficionado puede esperar que el partido sea disputado y con calidad, y que los locales se queden con los tres puntos.

El partido de la J6 del Apertura 2025 se disputará este sábado 23 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio León, de León, Guanajuato. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J6 León vs Pachuca

Fecha y hora: Sábado 23 de agosto, 17:00 horas

Sábado 23 de agosto, 17:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

