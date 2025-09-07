El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco emitió un boletín donde informa que, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, la Dirección de Órdenes de Aprehensión logró cumplimentar un mandato judicial a Gregorio “N”.

Los hechos por los que se acusan al ciudadano ocurrieron el 22 de noviembre de 2020 en la Colonia Santa Ana Tepetitlán, en el Municipio de Zapopan .

De acuerdo a las indagatorias, la sobreviviente se encontraba en el lugar de trabajo del hoy imputado cuando éste aprovechó que estaban solos para agredirla.

Se presume que el supuesto agresor la inmovilizó y le causó heridas con un arma blanca en el cuello. La víctima pudo escapar y pedir ayuda, lo que permitió que recibiera atención médica.

Se sabe que, después del delito, el victimario huyó de Jalisco y permaneció escondido en Baja California, hasta su ubicación y captura el pasado 4 de septiembre en Tijuana , gracias a acciones coordinadas entre las Fiscalías de Jalisco y de Baja California.

La orden de aprehensión fue girada por el Juzgado de Control, Enjuiciamiento y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial.

Gregorio “N” fue trasladado de vuelta a Jalisco para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

