El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados HOY 8 de septiembre de 2025

La madrugada de este 8 de septiembre se presentó actividad sísmica superior a magnitud 3.5 en diferentes puntos de la República Mexicana; las actividades tectónicas más destacadas se suscitaron en Puerto Escondido, Oaxaca, y en Ocozocoautla, Chiapas .

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.8 01:06:39 54 km al noreste de Unión Hidalgo, Oaxaca 113.6 km 3.9 01:30:00 59 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca 9.4 km 3.6 02:01:43 115 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas 10 km 3.6 02:07:39 54 km al oeste de Ometepec, Guerrero 21.4 km 4.0 03:25:56 19 km al norte de Puerto Escondido, Oaxaca 28 km 3.6 03:45:16 11 km al sur de Coyuca de Benítez, Guerrero 4 km 4.0 04:05:06 25 km al suroeste de Ocozocoautla, Chiapas 165 km 3.9 04:30:30 59 km al sur de Choapas, Veracruz 71 km 3.8 04:44:36 71 km al sur de Isla, Veracruz 116 km

Hasta el momento, el SSN no ha reportado ninguna réplica para los estados de Chiapas ni de Oaxaca. De igual forma, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

Te recomendamos: Detienen en Tijuana a acusado de tentativa de feminicidio en Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF