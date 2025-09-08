El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.La madrugada de este 8 de septiembre se presentó actividad sísmica superior a magnitud 3.5 en diferentes puntos de la República Mexicana; las actividades tectónicas más destacadas se suscitaron en Puerto Escondido, Oaxaca, y en Ocozocoautla, Chiapas.Hasta el momento, el SSN no ha reportado ninguna réplica para los estados de Chiapas ni de Oaxaca. De igual forma, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF