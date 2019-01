No habrá represión ante bloqueos de la CNTE en Michoacán: Segob

Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación, afirmó que en el caso de los bloqueos de vías de ferrocarril y de presidencias municipales que maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen en Michoacán en espera que le resuelvan su pliego petitorio, la orden que ha dado del Presidente Andrés Manuel López Obrador será la de no reprimir.

En breve entrevista con medios tras encabezar la inauguración de los trabajos de la plenaria de diputados de Morena, la secretaria afirmó que está a la espera de las decisiones que tome la Coordinadora, quienes estuvieron en asamblea toda la madrugada de este miércoles.

"El señor Presidente ha dicho y ha refrendado y lo hizo el día de hoy, no habrá represión. (…) toda la noche estuvieron en asamblea la CNTE, y hoy en la mañana, a las nueve de la mañana, iba tomar ciertas decisiones. Estoy en espera de que me comuniquen las decisiones que tomaron".

Afirmó que "no regañó" al gobernador de esa entidad, Silvano Aureoles Conejo, sino que existen diferencia de opiniones sobre este conflicto.

"No hay diferencias, lo que se dijo es que yo le dije "estos profesores corresponden al estado", y él dijo "no, la Federación se tiene que hacer cargo de ellos", fue todo. Es una diferencia de opinión y de competencias", señaló.

El pasado 14 de enero, integrantes de la Coordinadora iniciaron un paro de labores en demanda de pagos atrasados. Entre las acciones que realizaron ese día destaca la toma de alcaldías y oficinas de rentas en diferentes municipios. Mientras, un grupo minoritario inició el bloqueo a las vías del tren sin consultar a las bases.

Acciones humanitarias en la devolución de migrantes de EU

En otro tema, Sánchez Cordero afirmó que, ante la devolución de migrantes de otros países de Estados Unidos a territorio mexicano, el Gobierno mexicano actuará con "acciones humanitarias", debido a que señaló que México ha sido un país hospitalario y que ha respetado los derechos humanos.

"La Secretaría de Gobernación respetará irrestrictamente los derechos humanos de todos, incluyendo a todos los migrantes".

El viernes pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el Estado mexicano fue notificado por el gobierno de la Unión Americana sobre el inicio de un programa de devolución de migrantes que solicitaron refugio en ese país, pero que serían devueltos para esperar en territorio mexicano su primera audiencia.

Se trata del programa "Protocolo de Protección a Migrantes" y la intención es que los migrantes centroamericanos esperen en territorio mexicano mientras un juez decide si les otorga o no la condición de refugiados. Los únicos casos en los que no habrán de aplicar dicho sistema es cuando se trate de mujeres embarazadas, menores no acompañados o personas con alguna enfermedad.

OA