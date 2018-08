Necesitamos más recursos para el área de salud: Narro

El primer Centro de Investigación Clínica y Sicosocial en Adicciones fue inaugurado por el secretario de Salud, José Narro Robles, en el estado de Nayarit. En esta unidad se priorizará el estudio y prevención de las adicciones. Además, se buscará la raíz del problema para proponer alternativas de solución y no sólo atender a las personas en crisis.

Acompañado por el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García; de la directora general y vicepresidenta del Patronato Nacional de los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Carmen Fernández Cáceres y Kena Moreno, respectivamente, José Narro dijo este centro trabajará de manera coordinada con diferentes universidades nacionales e internacionales para identificar y plantear soluciones al problema de las adicciones.

El funcionario llamó a los jóvenes a evitar las adicciones, porque "lo mejor de las drogas legales e ilegales, es no estar cerca de ellas. Lo mejor es conocer los efectos negativos que generan y sus graves implicaciones".

Hoy en el #HospitalCivil conocí a Lorenzo García, quien fue rehabilitado en el Centro Regional de Desarrollo Infantil, #CEREDI, de #Tepic, después de presentar problemas de lenguaje. ¡Enhorabuena por el gran trabajo de las y los especialistas! pic.twitter.com/ExUd6QejlC — José Narro Robles (@JoseNarroR) 9 de agosto de 2018

El gobernador, Antonio Echevarría García, informó que este centro tuvo una inversión de 35 millones de pesos aportados por el Fondo Mixto de Conacyt.

"Entre sus objetivos se encuentran incidir en la disminución de los índices de suicidio, del consumo de sustancias psicoactivas y demás problemas sociales que surgen como consecuencia de las adicciones" enfatizó.

Carmen Fernández Cáceres, directora general del CIJ, destacó que en coordinación con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz se realizarán estudios de patología dual, asociada al consumo de adicciones y la aplicación de tratamientos innovadores como la estimulación magnética para reducir el deseo de consumir drogas y para problemas de depresión.

Para mejorar la infraestructura de salud hacen falta recursos advirtió José Narro Robles, y reconoció que en algunos casos el dinero no se ha usado adecuadamente.

Luego de inaugurar el Primer Centro de Investigación Sicosocial en Adicciones, en Nayarit, el funcionario fue cuestionado sobre la denuncia realizada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de un Hospital en Ciudad Juárez que sólo es fachada y afirmó que la federación entrega recursos y es responsabilidad de las entidades usarlos debidamente.

"No es tema de la federación, es lo primero que tengo que aclarar. Son asuntos de las entidades federativas, para eso hicimos la descentralización, deben tomar la responsabilidad. La siguiente pregunta es: ¿Son suficientes los recursos? No, se requiere más, necesitamos más recursos para el área de la salud y junto con eso: ¿se han usado los recursos como deberían? No, también ahí hay un espacio para mejorar".

Narro Robles expresó que los compromisos adquiridos por el Presidente Enrique Peña Nieto "se van a cumplir en altísimo porcentaje" y reiteró que la federación ha entregado los recursos a los estados. "La federación cumple con su tarea, le toca a las entidades federativas atender muchos de los problemas que surgen y contribuir, colaborar, aportar para las situaciones y condiciones".

SA