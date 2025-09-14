Manden, que estamos ganando

Con la novedad de que nuestra amada Presidenta ha mandado al Congreso el proyecto de ingresos para el próximo año que, sabemos, será aprobado por nuestros prohombres patrios, que sólo para eso me gustan. Pero hay novedades que a los que van a poder vivir del presupuesto les van a gustar y a los que no, pues no. Así, se dice que se aumentará el impuesto a los refrescos, el cual pegará directamente a todos los que toman dichas bebidas; yo no tomo refrescos, pero me parece inflacionario el que los castiguen. Yo esperaré a que la tienda El Pueblo, que es el almacén del Bienestar, ponga su producto de refrescos con azúcar poco dañosa, que yo no sé si usted ya probó los Chocolates del Bienestar y el Café del Bienestar, que no deben estar tan buenos, porque ahora que vino de Estados Unidos el señor Rubio, Claudita ni siquiera un cafecito le ofreció.

También va a gravar los juegos violentos, que ahí sí me pega, porque yo suelo jugar manotazo de baraja y las manos quedan coloradas. Desde luego, los cigarros también van a subir y los juegos de azar, creo que también. Por una parte, nuestra amada mandataria ya dijo que no es por recolectar, que es por salud y, como se ha visto, en las tienditas escolares ya venden pura ensalada y todo lo saludable, pero no sé si lo que es saludable en Bulgaria sea saludable aquí.

Por otra parte, los criticones del Gobierno, que estuvieron felices cuando fueron a traer a Maximiliano y criticaron a López Obrador cuando fue por Claudita, que debo decir que siempre le han fallado a sus pronósticos y no quiero que me acusen de barbero, aunque sí lo soy, pero los hechos y las cuentas me dan la razón. Así, el dólar no ha subido, la gasolina barata no ha subido y siguen vendiendo papitas en la calle. Y es explicable que a Claudita no le gusten las comidas engordonas, ella es delgadita y ya dijo el presidente Trump que es linda, linda, linda; un poquito miedosona, pero linda, aunque, por razones que ignoro, la declaró non grata.

Aquí los presidentes municipales están rindiendo sus informes que, por lo general, son falsos y mentirosos, ya que simplemente cuentan lo que ellos dicen que hicieron de bueno. Pero, por ejemplo, ayer el de Tlajomulco rendía su informe ante sus colegas chipocludos, en tanto que la población de su municipio estaba ahogándose o en lancha, porque realmente fue un aguadal. Pero ellos creen que la gente prefiere verlos a ellos afirmar sus mentiras que andar salvando gente de ahogarse, y sabemos resistir toda esa maraña de elogios y de publicidad que ellos pagan con nuestros impuestos. Y tenemos que decir que, como es lógico, la Presidenta se olvidó de Jalisco en el presupuesto, aunque los diputados y las diputadas de Morena mientan con todos los dientes respecto a que se invertirá en nuestro Estado.

