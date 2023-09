Carlos Lomelí anunció ayer su registro para buscar ser el coordinador estatal de Morena de cara a las elecciones de 2024.

“Estamos preparados, listos y deseosos de arrancar, porque la militancia y el pueblo nos están llamando a las calles”.

Lomelí se comprometió a trabajar para darle continuidad a la obra que inició el Presidente.

El también empresario señaló que en la Entidad existe unidad en torno a Claudia Sheinbaum, quien encabeza el proyecto nacional de este partido político.

Además, acentuó la urgencia de que la Cuarta Transformación llegue a Jalisco, de modo que baje la justicia al pueblo.

Morena suma 187 aspirantes para las nueve gubernaturas

Hasta las 12:30 horas de ayer, 187 personas se han registrado para buscar la candidatura de Morena a alguna de las nueve gubernaturas que se renovarán en las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que dado el número de participantes, primero se hará una encuesta de reconocimiento para identificar a los perfiles más conocidos.

Explicó que los consejos estatales elegirán a dos hombres y dos mujeres. Cada consejero podrá votar por un hombre y una mujer, y la decisión deberá ser enviada al CEN mañana.

Sin embargo, dijo que a fin de evitar sectarismos, la Comisión de Encuestas podrá proponer dos perfiles más, un hombre y una mujer, que no hayan sido elegidos por los consejos estatales.

“Si es competitivo y la encuesta de reconocimiento así lo dice, lo vamos a incluir en la encuesta final”, apuntó.

Pidió a los consejeros estatales no hacer bloques, exclusiones indebidas ni cargadas, porque no vale la pena evidenciarse en este proceso. Detalló que del 22 de septiembre al 29 de octubre se realizará el levantamiento de encuesta y procesamiento de resultados.

En Chiapas se han registrado 17 hombres y siete mujeres; en Ciudad de México, 11 hombres y tres mujeres; Guanajuato, cuatro de cada uno; Jalisco, 26 mujeres y 16 hombres; Morelos, 10 mujeres y 12 hombres; Puebla, ocho mujeres y 13 hombres; Tabasco, 2 mujeres y 13 hombres; en Veracruz, cuatro mujeres y 18 hombres. Y en Yucatán se han registrado siete mujeres y 11 hombres.

Mario Delgado también hizo un llamado a sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde a que se registren en este proceso, ya que también podrán ser considerados.

Mario Delgado dio los pormenores de las encuestas a los aspirantes.

“No hay omisiones en queja de Ebrard”

El dirigente de Morena, Mario Delgado, afirmó que el partido está dentro del plazo para responder si acepta o desecha la queja presentada por Marcelo Ebrard para reponer el proceso interno.

Lo anterior, luego de que Ebrard Casaubón impugnó ante el Tribunal Electoral, alegando la omisión de la comisión a atender su queja.

Mario Delgado explicó que la atención de una queja en periodo ordinario es más largo que en tiempos electorales, por lo que no han incurrido en un incumplimiento.

"Lo que me comenta la comisión es que están preparando un proceso muy minucioso de revisión de la impugnación, donde abrirán un periodo para verificar las pruebas que se entregaron de llamar a audiencia a alguna de las personas que están presentando esta impugnación", expuso.

Al ser cuestionado sobre si interpreta esto como un amago, respondió que Marcelo Ebrard está en su derecho de acudir al Tribunal Electoral.

Lilly Téllez rechaza ser vocera de Xóchitl

Luego de que el senador Germán Martínez rechazara ser vocero de Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, la senadora Lilly Téllez también declinó.

A través de sus redes sociales, la senadora de Acción Nacional indicó que platicó con Gálvez, a quien le informó que no será vocera.

"Ya lo platicamos Xóchitl Gálvez y yo, y no seré vocera", dijo Téllez al referir que inició una participación como videocolumnista en un medio.

El senador Germán Martínez Cázares rechazó el ofrecimiento que le hizo Gálvez para integrarse a su equipo de voceros, aunque dejó en claro que respaldará de manera activa y decidida la campaña de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México.

Tras salida de Marín, PRI tiene 8 senadores

Con la renuncia de Jorge Carlos Ramírez Marín al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el grupo parlamentario de ese partido en el Senado de la República se queda con sólo ocho integrantes, cuando hace seis meses estaba compuesto por 13 legisladores.

La salida del senador yucateco se suma a la de cuatro de sus ex compañeros que abandonaron las filas priistas apenas en junio pasado, por diferencias con el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, a raíz de que destituyó de la coordinación de la bancada al senador Miguel Ángel Osorio Chong.

Por ese motivo, tanto el ex secretario de Gobernación, como la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y la senadora Nuvia Mayorga, anunciaron su renuncia a su militancia de más de 30 años en el PRI.

No habrá gasolinazos dice Sheinbaum

La virtual candidata de Morena a la presidencia para las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum, aseguró que con la Cuarta Transformación no hay, ni habrá gasolinazos.

La ex jefa de Gobierno destacó en un video publicado en sus redes sociales, que en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el precio del combustible ha tenido una reducción histórica en comparación con los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Detalló que en la administración de Calderón, la gasolina tuvo un aumento real del 22.9 por ciento y del 42.8 por ciento con Peña Nieto, mientras que con la llegada de la Cuarta Transformación, los precios presentaron una disminución del 7.2 por ciento.

Ebrard denuncia proceso en TEPJF

Al no tener respuesta sobre la queja interpuesta contra el proceso interno de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrard acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al advertir una violación a sus derechos político-electorales.

El 10 de septiembre, Ebrard Casaubon presentó una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para pedir la reposición del proceso interno ante una serie de irregularidades observadas en el periodo de recorridos y la jornada de votación.

De acuerdo con los estatutos del partido, la comisión dispone de cinco días para determinar si desecha o admite la queja. Después tendrá al menos 40 días para emitir una resolución, aunque el proceso puede extenderse de considerarse necesario.

