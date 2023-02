Morelos: Se negaba a salir de prisión, pero la sacan contra su voluntad

María Luisa Villanueva Márquez, encarcelada desde hace 25 años por el delito de secuestro, dejó el Cereso Femenil Morelos bajo el beneficio preliberacional, como lo ofreció el presidente del Poder Judicial del Estado, Luis Jorge Gamboa.

Sin embargo, su liberación se realizó contra su voluntad porque ella había elegido permanecer en prisión para salir por reconocimiento de inocencia.

"No soy feliz porque ya habíamos obtenido el compromiso de la Fiscalía General de Justicia para buscar y procesar a los exagentes judiciales que me detuvieron una tarde del 6 de enero de hace 25 años, y me sometieron a tortura para fincarme el delito", dijo.

Ante su negativa por abandonar el penal femenil, María Luisa fue sacada en vilo por dos custodias y la dejaron afuera del estacionamiento de la puerta principal.

Eutiquio Damián Santiago, abogado de María Luisa, dijo que el rechazo sobre el beneficio que se hizo efectivo a solicitud del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, significa salir de prisión como culpable de un delito que no cometió.

CR