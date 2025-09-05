El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo de sesiones.

“No ha sido motivo de la agenda legislativa. Sí hay un compromiso de la Presidenta de la República, de que la semana de las 40 horas pueda establecerse antes de que concluya su mandato en el Gobierno, pero no sabría decirle si está considerado”, comentó en conferencia de prensa.

Las declaraciones del coordinador de Morena contradicen al vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, quien afirmó el pasado 28 de agosto que la reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas se aprobaría este periodo de sesiones, que inició el 1 de septiembre.

“Jornada laboral de 40 horas, sale en este periodo, estamos platicando y conversando con los grupos empresariales, creo que hay muy buena disposición para verlo por región, verlo por rama productiva, tener un espacio de tiempo de aquí al 2030, pero sale la jornada laboral de 40 horas con un gran acuerdo nacional”, aseguró Ramírez Cuéllar.

Al respecto, Monreal Ávila dijo no estar enterado de que la reforma se discutirá en este periodo, como afirmó Ramírez Cuéllar.

“No tengo elementos yo para emitir una opinión firme, no sabía esta información que Alfonso Ramírez Cuellar ha expresado, no tendría yo forma de confirmarla, seguramente él tiene más elementos. (¿Se discutiría en este periodo?) No lo sabemos, no lo sabemos, por eso quizás él tenga más elementos que yo”, expresó.

El líder morenista también se refirió al retraso de la publicación de la reforma constitucional para aumentar el salario de médicos, policías, militares y maestros, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado en septiembre de 2024.

Dijo que es responsabilidad del Senado, y ya no es competencia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Cámara Baja será la responsable de aprobar el Presupuesto de Egresos para 2026, que debería contemplar los recursos para aumentar dichos salarios.

“Es una reforma que aprobamos por unanimidad, y que debe de publicarse. No sé porqué no se ha publicado, tendría que preguntársele al Senado, nosotros cumplimos con nuestra tarea legislativa, aquí se aprobó por unanimidad, el Senado actúa como cámara revisora, a ellos les toca la responsabilidad”, dijo.

