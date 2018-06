Mi familia vive de la manera más austera: responde Duarte a Yunes

Las acciones de Miguel Ángel Yunes son un acto de desesperación ante los próximos comicios, respondió mediante una carta, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte, al actual mandatario de ese estado.

La carta fue enviada al periodista Ciro Gómez Leyva y en ella, Duarte de Ochoa expone que las acciones del gobernador de Veracruz sí representan una persecución para su familia, especialmente contra su esposa Karime Macías, pues buscan ganar votos para la candidatura de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez.

"Es evidente y lógico que la presión aumenta en la medida que se acerca la fecha en cuestión y quienes se ven abajo en las preferencias electorales realicen actos desesperados por tratar de aumentar la intención de los votantes en favor suyo".

Aseguró que la actual administración se ha dedicado a "perseguir cobardemente" a su familia y otros miembros de la administración de Duarte Ochoa.

Además, en la carta Duarte destacó que Karime vive con serias limitaciones económicas ya que nunca fue funcionaria pública, no tuvo bajo su responsabilidad ningún recurso público ni tuvo remuneración cuando participó "desinteresadamente y con un profundo sentido de solidaridad por los más necesitados".

"Viven de la manera más austera posible, alquilan un departamento de dos recamaras donde residen mi esposa y mis tres hijos, no tienen ningún tipo de servidumbre ni ayuda" y que su único lujo era salir al parque los domingos.

"Con mis ahorros, el apoyo de mi familia y algunos amigos es que puedo enviarles apenas recursos para pagar la renta del departamento, la colegiatura de la escuela de los niños y lo que llegue a sobrar para su manutención".

Sobre la casa que presentó ayer Yunes Linares en The Woodlands, en Houston, Texas, que afirmó era propiedad de la familia Duarte, el ex gobernador contestó que no es dueño de la propiedad.

Calificó el hecho como show mediático y dijo que en nueve días, cuando pasen las elecciones y pierda la elección Yunes Márquez, Yunes Linares dejará de perseguirlo y se concentrará en protegerse.

OA