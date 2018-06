Yunes asegura que inició trámite para extraditar a Karime Macías

"Yo no miento", respondió el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el que desmintió la versión del mandatario acerca de que ya se había iniciado el trámite de detención con fines de extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un video difundido luego de la aclaración de la PGR, el mandatario panista aseguró que el encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, le informó el pasado 11 de junio que el trámite ya se había iniciado.

"Esto me lo informó el encargado de la Procuraduría General de la República personalmente, tuve una reunión con él en sus oficinas el 4 de junio a las 11:30 de la noche; y el lunes 11 volví a hablar con él y tuvimos un contacto a través de mensajes. Me confirmó que ya había sido solicitada a la Secretaría de Relaciones Exteriores el inicio del procedimiento".

Yunes Linares dijo que no entrará en debate con la PGR, pero tras el desmentido nuevamente divulgó un video en redes sociales, ahora exigiendo que si no se inició el trámite, se haga de manera inmediata.

"No voy a entrar en debate con la Procuraduría y si el encargado no lo ha solicitado es momento de que la solicite. A mí me indicó que ya la habían solicitado, me explicó el procedimiento, me dijo que era un procedimiento largo, complejo pero que ya se había iniciado (...) Si el encargado de la PGR no ha iniciado el procedimiento le pido en nombre del Gobierno y del pueblo de Veracruz que ya no lo retrase más".

Dijo que Veracruz exige que Karime Macías de Duarte sea extraditado a México y a Veracruz y que pague las consecuencias de lo que le hicieron al pueblo veracruzano.

"No puede de ninguna manera retrasar este procedimiento, lo dije porque tuve la información directamente del encargado de la PGR, yo no miento".

