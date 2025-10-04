México recibirá a niñas y niños palestinos

Los trabajos entre gobierno y legisladores para traer infancias palestinas a México han comenzado, de acuerdo con Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en el país.

"Estamos trabajando con el gobierno de México, con el apoyo del senador Noroña, y de muchos otros miembros del congreso para comenzar a traer a niños palestinos que necesitan atención médica urgente", dijo.

Rasheed agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a "todas las autoridades", así como a hospitales que han ofrecido sus servicios de manera gratuita.

Refirió que la embajada estará compartiendo más información para ayudar a las infancias palestinas y asegurar que se sientan "bienvenidos y respaldados durante su estancia aquí".

La diplomática condenó la intercepción de Israel a la Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y en la que viajaban seis personas mexicanas.

El senador Fernández Noroña, de Morena, presentó una propuesta para que México implemente un programa de asilo para niños palestinos y sostuvo que la misma ya fue adoptada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En agosto, Sheinbaum Pardo respaldó la iniciativa de Fernández Noroña para que México acoja a niños y niñas que han quedado huérfanos en Palestina debido al conflicto en la Franja de Gaza.

"Está muy bien, si es necesario, por supuesto. México siempre va a estar abierto", mencionó la mandataria federal.

Te puede interesar: ¿De qué murió Edú Manga a los 58 años de edad?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

