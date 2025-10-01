México celebra siete años de la 4T con su primera Presidenta: Mery Pozos

Este 1 de octubre se considera una fecha clave en la historia reciente de México, al conmemorarse siete años del inicio de la Cuarta Transformación, según destacó la diputada federal y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mery Pozos.

Sobre esta significativa jornada, expresó: “Es el inicio del primer año de gobierno de la primera Presidenta, la doctora Claudia Sheimbaum y siete años de esta cuarta transformación que se traduce en bienestar social, en millones que dejaron atrás la pobreza, y la pobreza extrema, un salario mínimo con crecimiento exponencial histórico, una inversión histórica, programas sociales que son hoy derechos constitucionales y ya no son dádivas electoreras como eran antes”.

Pozos resaltó que esta fecha simboliza la consolidación de los avances logrados durante estos años de trabajo, reflejados en lo que se conoce como la construcción del “primer y segundo piso” de la transformación.

El progreso, añadió, ha sido posible gracias al trabajo conjunto con la ciudadanía, priorizando la acción directa en comunidades, como lo promovió en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Todo construido a base de trabajo de la mano del pueblo con acciones en territorio, de territorio y más territorio como nos enseñó en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Mencionó que esta transformación se ha logrado recorriendo calles, tocando puertas y manteniendo cercanía con la gente, lo cual ha generado entusiasmo y participación activa. Esta colaboración no solo involucra a los ciudadanos, sino también al sector privado y a organizaciones civiles.

Desde la Ciudad de México, donde participa en actividades conmemorativas, l a diputada Mery Pozos informó que asistirá el próximo domingo al Zócalo capitalino, donde se celebrará el acto de cierre del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. También señaló que la mandataria estuvo recientemente en Jalisco, compartiendo datos sobre los millones de familias beneficiadas en todo el país.

Pozos subrayó que, por estos logros, la presidenta Sheinbaum ha alcanzado reconocimiento no solo a nivel nacional, sino también internacional, como lo demostró su participación en una reciente reunión de líderes globales: “Nuestra mandataria ha podido posicionarse no solo en el país, sino a nivel mundial, como quedó claro en el reciente encuentro de jefes de estado, donde la calificaron como heroína”.

