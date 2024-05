Dentro de la tercera onda de calor que asedia a todo el territorio mexicano, Yulay, el youtuber e influencer, viajó al pueblo más caliente de México. Al momento de realizar el video, el aumento en la temperatura ya había cobrado 24 vidas humanas y otras múltiples de animales callejeros.

¿Cuál es el pueblo más caliente de México?

El municipio con la temperatura más alta de la república es Ciudad Valles, San Luis Potosí. Este lugar alcanzó hace unos días el récord de 54° C, con una sensación térmica más alta. Al llegar al poblado, el youtuber mostró como la temperatura marcaba 45° C. La recomendación es evitar los exteriores a partir de las 11 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, sin embargo, eso no siempre es posible.

Por ello, en un acto de solidaridad, el youtuber llenó el cajón de una camioneta con hielos, agua y sueros, y los repartió entre los ciudadanos que debían estar en la calle. En ese momento la sensación térmica era de 50° C. Personal de un hospital, que fue entrevistado, aseguró que estaban recibiendo en promedio a unas 8 personas diarias con afectaciones por golpe de calor y que más de dos decenas habían fallecido a consecuencias de la temporada de calor. Incluso, las escuelas tuvieron que suspender las clases por precaución.

Yulay también hizo el famoso experimento de poner un sartén sobre una placa en un registro para cocinar un huevo, sin embargo, el alimento no se logró cocer, pese a la complicada situación del clima.

 

Te puede interesar: Se pronostica caída de granizo en estos estados

El día de hoy lunes 27 de mayo, Ciudad Valles tiene una temperatura máxima de 44° C, y al hacer la búsqueda en Google, el resultado te arroja una advertencia de que hará calor excesivo considerado como alerta meteorológica grave. Intenta continuar con los cuidados para protegerse del aumento generalizado de la temperatura en México.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB