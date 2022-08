Epigmenio Ibarra, productor mexicano de televisión, se burló de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México entre 2006-2012, esto luego de que volvió a verse implicado en el escándalo del arresto de la francesa Florence Cassez, el cual fue exhibido en el estreno del documental Cassez-Vallarta: una novela criminal (2022) el pasado fin de semana a través de una plataforma de streaming.

Fue a través su cuenta oficial de Twitter que el fundador de Argos Comunicación subrayó que, al parecer, al expresidente se le olvidó cómo escribir el nombre de Nicolás Sarkozy, quien era presidente de Francia durante su sexenio, puesto que no ha referido nada sobre la situación en sus redes sociales desde que dicho tema regresó a la opinión pública con este documental.

“Todo indica que Felipe Calderón no sabe cómo escribir ‘Zarcozy’, porque internet sí tiene”, fue lo que dijo el productor.

Todo indica que Felipe Calderón no sabe cómo escribir “Zarcozy”, porque internet sí tiene.

En la última parte de su texto hizo referencia a que, a pesar de que el tema ha sido abordado incluso en la conferencia mañanera del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Felipe Calderón ha optado sólo por escribir y posicionarse sobre otros temas.

Recordemos que una de las principales acusaciones o revelaciones que salieron a la luz con el documental fueron las declaraciones del expresidente francés, quien señaló que durante el sexenio del panista, éste no era el que tomaba las decisiones, sino que tenía más poder el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.

“Sabemos que, en este caso en particular, el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro del interior y su ministro, en este caso en particular, más poderoso que el presidente”.