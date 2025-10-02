De acuerdo al sitio oficial de Meteored, la mañana de este jueves 2 de octubre se prevé templada con cielo nublado en la Ciudad de México (CDMX).

Se pronostica que las temperaturas mínimas oscilen entre 10 y 13 °C, siendo más fresca hacia el sur y oeste, en delegaciones como Cuajimalpa, sur de Álvaro Obregón, Tlalpan, Milpa Alta y La Magdalena Contreras, y fría a fresca en el resto de la ciudad.

Lluvias hoy, 2 de octubre en CDMX

Según Meteored, al mediodía se prevén chubascos y aguaceros con acumulados de hasta 30 mm al oeste y sur de la ciudad, principalmente en las delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

¿Cuál será el clima en la tarde hoy, 2 de octubre en CDMX?

Asimismo, al mediodía se pronostica ambiente templado a cálido, de 19 a 22 °C, con aumento de nubosidad empezando la tarde.

En el transcurso de la tarde, en la CDMX se prevé ambiente cálido, siendo templado en zonas altas de la región.

¿Cuál será el clima en la noche hoy, 2 de octubre en CDMX?

En el horario de la tarde-noche, hay probabilidad de que el clima se refresque y el cielo se mantenga nublado, con aguaceros al sur y norte de la ciudad; los acumulados serán puntualizados de 50 mm en las regiones mencionadas.

Asimismo, se prevén tormentas eléctricas, con vientos de moderada a fuerte intensidad y rachas de hasta 40 km/h.

Te puede interesar: MEMES para dar la bienvenida a octubre

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS