El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece para todos los adultos mayores de 60 años una credencial que les permite acceder a descuentos en varios servicios en México. Sin embargo, vale la pena aclarar que esta no da dinero como sí lo hacen otros programas sociales del Gobierno de México.

La tarjeta del Inapam, explica en su sitio web, reconoce la aportación de todas y todos los adultos mayores en la construcción de México, por lo que les ofrece diversos beneficios y descuentos en el pago del impuesto predial, agua, alimentos, medicamentos, estudios clínicos, educación, recreación, actividades culturales, transporte y ropa, entre otros. Dinero no entrega de ninguna manera.

Sobre eso, el pasado mes de julio, el instituto desmintió una información que circulaba respecto a la presunta entrega de 12 mil pesos mensuales a los adultos mayores que contaran con tarjeta del Bienestar.

ESPECIAL / Inapam

Cómo obtener la tarjeta del Inapam

La credencial del Inapam no solo funciona para obtener descuentos, sino que además es válida como identificación oficial. En su más reciente etapa, esta tarjeta, en la que renovó su imagen, cuenta con un sistema en línea enlazado con el Registro Nacional de Población (Renapo), además de un sello digital que comprueba su autenticidad y permite acceder a beneficios y descuentos en servicios y compras en diferentes establecimientos comerciales.

Los pasos para obtener la credencial del Inapam son muy sencillos:

Ubica el Módulo de Bienestar más cercano en la página de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar

Acude de 10:00 a 16:00 horas de lunes a sábado

Presenta la documentación requerida como original y copia de la identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a seis meses, una fotografía tamaño infantil reciente y teléfono de contacto para casos de emergencia

Una vez ingresados los datos al sistema, la credencial se imprime y se entrega al nuevo beneficiario

Las y los adultos mayores deben saber que pueden pedir a una persona de confianza que los auxilie en los trámites o solicitar visita domiciliaria en caso de no poder asistir por causas de fuerza mayor.

En caso de extravío, con el mismo registro se puede tramitar la reposición.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF