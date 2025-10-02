Este jueves 2 de octubre, al menos 8 mil personas marcharán en las vialidades de Ciudad de México para conmemorar y exigir justicia en los casos del 02 de octubre de 1968, para que con ello se garantice el acceso pleno a la verdad y a la justicia; así como a la reparación integral del daño para las víctimas , además exigirán el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el cese a la guerra en Palestina.

Las actividades de esta movilización masiva son las siguientes:

10:00 horas. Visita al mural “ 1968, Semillas y Memoria ”, en el edificio Chihuahua

”, en el edificio Chihuahua 13:00 horas. Mitin “ La Lucha Sigue ”, en la “Estela de Tlatelolco”

”, en la “Estela de Tlatelolco” 16:00 horas. Inicio de la marcha

Al término de la marcha, los colectivos estudiantiles de la UNAM colocarán un tendedero de denuncias frente a Palacio Nacional.

¿Qué movilizaciones se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES Cuauhtémoc Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico Cuauhtémoc Concentración. Manzanillo 49, Colonia Roma Sur Cuauhtémoc Concentración. Atlixco 12, Colonia Condesa Cuauhtémoc Concentración. Avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Tlatelolco Coyoacán Concentración. Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1098, Colonia Parque San Andrés Coyoacán Concentración. Corina, Colonia del Carmen Tlalpan Concentración. Periférico Sur 4829, Colonia Parques del Pedregal

Marchas y movilizaciones de este 02 de octubre de 2025

Esta mañana del 2 de octubre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) , así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

Alcaldías afectadas por las movilizaciones sociales de este 2 de octubre. X / @C5_CDMX

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES 10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico 12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera 12:00 horas Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico 15:00 horas Concentración. Zoltan Kodaly y Manuel González, Colonia Tlatelolco 15:00 horas Concentración. Eje Central Lázaro Cárdenas y López Rayón, Colonia Lagunilla 15:00 horas MARCHA. Avenida Juárez 50, Colonia Centro Histórico, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 16:00 horas MARCHA. Avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Tlatelolco, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 16:20 horas Concentración. Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES 11:00 horas Concentración. Circuito Escolar, Ciudad Universitaria 13:00 horas Concentración. Avenida Santa Ana 1000, Colonia San Francisco Culhuacán 14:00 horas Concentración. Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria 15:00 horas Concentración. Avenida Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA TLALPAN

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Carretera Picacho-Ajusco 24, Colonia Fuentes del Pedregal

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Ejército del Oriente Indeco II ISSSTE 13:00 horas Concentración. Avenida San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma I Sección

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Avenida Honorable Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Avenida Aquiles Serdán 2060, Colonia Ex Hacienda del Rosario 13:00 horas Concentración. Avenida San Pablo Xalapa 180, Colonia San Martín Xochinahuac

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO AFECTACIONES 12:00 horas Concentración. Vasco de Quiroga 1345, Colonia Santa Fe

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES 13:00 horas Concentración. Calzada San Juan de Aragón 516, Colonia DM Nacional 13:00 horas Concentración. Miguel Bernard 39, Colonia La Purísima Ticomán 13:00 horas Concentración. Avenida Juan de Dios Bátiz y Avenida Luis Enrique Erro, Colonia Zacatenco 14:30 horas Concentración. Avenida Wilfrido Massieu 306, Colonia Nueva Industrial Vallejo 15:00 horas Concentración. Avenida 608 y 508, Colonia Pueblo de San Juan de Aragón IV Sección

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO AFECTACIONES 13:00 horas Concentración. Manuel Carpio y Plan de Ayala, Colonia Plutarco Elías Calles 14:30 horas Concentración. Calzada México Tacuba, Colonia Tlaxpana

