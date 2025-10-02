Jueves, 02 de Octubre 2025

Miles de ciudadanos marcharán HOY para conmemorar el movimiento estudiantil del 68

Este jueves 2 de octubre, estas y otras movilizaciones sociales tendrán lugar en importantes vialidades de la Ciudad de México; planifica tu ruta

Por: Fabián Flores

Te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante este 2 de octubre. SUN / ARCHIVO

Este jueves 2 de octubre, al menos 8 mil personas marcharán en las vialidades de Ciudad de México para conmemorar y exigir justicia  en los casos del 02 de octubre de 1968, para que con ello se garantice el acceso pleno a la verdad y a la justicia; así como a la reparación integral del daño para las víctimas, además exigirán el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el cese a la guerra en Palestina.

Las actividades de esta movilización masiva son las siguientes:

  • 10:00 horas. Visita al mural “1968, Semillas y Memoria”, en el edificio Chihuahua
  • 13:00 horas. Mitin “La Lucha Sigue”, en la “Estela de Tlatelolco”
  • 16:00 horas. Inicio de la marcha

Al término de la marcha, los colectivos estudiantiles de la UNAM colocarán un tendedero de denuncias frente a Palacio Nacional.

¿Qué movilizaciones se encuentran activas?

ALCALDÍA AFECTACIONES 
Cuauhtémoc Concentración. Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico 
Cuauhtémoc Concentración. Manzanillo 49, Colonia Roma Sur 
Cuauhtémoc Concentración. Atlixco 12, Colonia Condesa
Cuauhtémoc Concentración. Avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Tlatelolco
Coyoacán Concentración. Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1098, Colonia Parque San Andrés
Coyoacán Concentración. Corina, Colonia del Carmen 
Tlalpan Concentración. Periférico Sur 4829, Colonia Parques del Pedregal

Marchas y movilizaciones de este 02 de octubre de 2025

Esta mañana del 2 de octubre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.

A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.

 Alcaldías afectadas por las movilizaciones sociales de este 2 de octubre. X / @C5_CDMX
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

HORARIO AFECTACIONES
10:00 horas Concentración. Donceles y Allende, Colonia Centro Histórico
12:00 horas Concentración. Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera
12:00 horas  Concentración. Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Colonia Centro Histórico
15:00 horas Concentración. Zoltan Kodaly y Manuel González, Colonia Tlatelolco 
15:00 horas Concentración. Eje Central Lázaro Cárdenas y López Rayón, Colonia Lagunilla
15:00 horas MARCHA. Avenida Juárez 50, Colonia Centro Histórico, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
16:00 horas  MARCHA. Avenida Ricardo Flores Magón y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Tlatelolco, con rumbo a Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico
16:20 horas Concentración. Avenida Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro

ALCALDÍA COYOACÁN

HORARIO AFECTACIONES
11:00 horas Concentración. Circuito Escolar, Ciudad Universitaria
13:00 horas Concentración. Avenida Santa Ana 1000, Colonia San Francisco Culhuacán
14:00 horas Concentración. Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria
15:00 horas Concentración. Avenida Antonio Delfín Madrigal, Ciudad Universitaria

ALCALDÍA TLALPAN

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Carretera Picacho-Ajusco 24, Colonia Fuentes del Pedregal

ALCALDÍA IZTAPALAPA

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Ejército del Oriente Indeco II ISSSTE
13:00 horas Concentración. Avenida San Rafael Atlixco 186, Colonia Leyes de Reforma I Sección

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Avenida Honorable Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Avenida Aquiles Serdán 2060, Colonia Ex Hacienda del Rosario
13:00 horas Concentración. Avenida San Pablo Xalapa 180, Colonia San Martín Xochinahuac

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

HORARIO AFECTACIONES
12:00 horas Concentración. Vasco de Quiroga 1345, Colonia Santa Fe

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

HORARIO AFECTACIONES
13:00 horas Concentración. Calzada San Juan de Aragón 516, Colonia DM Nacional
13:00 horas Concentración. Miguel Bernard 39, Colonia La Purísima Ticomán
13:00 horas Concentración. Avenida Juan de Dios Bátiz y Avenida Luis Enrique Erro, Colonia Zacatenco
14:30 horas Concentración. Avenida Wilfrido Massieu 306, Colonia Nueva Industrial Vallejo
15:00 horas Concentración. Avenida 608 y 508, Colonia Pueblo de San Juan de Aragón IV Sección

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

HORARIO AFECTACIONES
13:00 horas Concentración. Manuel Carpio y Plan de Ayala, Colonia Plutarco Elías Calles
14:30 horas Concentración. Calzada México Tacuba, Colonia Tlaxpana

FF

