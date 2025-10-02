Este jueves 2 de octubre, al menos 8 mil personas marcharán en las vialidades de Ciudad de México para conmemorar y exigir justicia en los casos del 02 de octubre de 1968, para que con ello se garantice el acceso pleno a la verdad y a la justicia; así como a la reparación integral del daño para las víctimas, además exigirán el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el cese a la guerra en Palestina.Las actividades de esta movilización masiva son las siguientes:Al término de la marcha, los colectivos estudiantiles de la UNAM colocarán un tendedero de denuncias frente a Palacio Nacional.Esta mañana del 2 de octubre, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), han compartido los puntos donde se esperan las marchas y movilizaciones para este martes en la CDMX a través de sus redes sociales.A continuación te compartimos los horarios y vialidades de la ciudad donde se presentarán estas concentraciones durante esta jornada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF