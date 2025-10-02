La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en la conferencia matutina de este jueves, que con las nuevas medidas de seguridad, todos los vehículos que transporten gas LP estarán sometidos a una inspección, con el objetivo de que los vehículos no tengan fugas y que vayan a una velocidad controlada, por lo cual serán monitoreados desde un centro de vigilancia localizado en la Secretaría de Energía (Sener).

La Mandataria señaló que todos los vehículos que transporten este combustible serán inspeccionadas, tendrán un gobernador de velocidad, así como un GPS.

"En pocas palabras: antes no había inspección, ahora va haber inspección. Es decir, se le creía a la empresa de acuerdo con lo que le decía a la autoridad, ahora no, ahora va haber una inspección. Antes era una inspección visual nada más, ahora no, ahora se tiene que hacer pruebas. Eso es lo primero", detalló Sheinbaum.

Y agregó: "Entra toda la regulación que tiene que ver con seguridad industrial, no con transporte. Esos son los más importantes y con ello se busca que no tengan fugas, que vayan a una velocidad controlada y que haya una vigilancia permanente. Esos son esencialmente las modificaciones que mañana salen en la nueva Norma", explicó la Mandataria.

