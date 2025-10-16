De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 16 de octubre el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, canales de baja presión en el interior del país, así como inestabilidad atmosférica sobre el centro de la República Mexicana, originarán intervalos de chubascos en Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México; y lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.

Lluvias en CDMX hoy, 16 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido; probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste) y la Ciudad de México (sur), las cuales podrán estar acompañadas con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 16 de octubre en CDMX.

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia 10:00 15° Parcialmente nuboso 11:00 17° Nubes y claros 12:00 19° Nubes y claros 13:00 20° Parcialmente nuboso 14:00 20° Parcialmente nuboso 15:00 21° Nubes y claros 16:00 21° Nubes y claros 17:00 20° Nubes y claros 18:00 19° Nubes y claros 19:00 18° Parcialmente nuboso 20:00 17° Parcialmente nuboso 21:00 17° Parcialmente nuboso 22:00 16° Nubes y claros 23:00 15° Nubes y claros

Te puede interesar: SAT: Estas son las oficinas afectadas por protesta de hoy 15 de octubre

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS