¿Lluvia HOY, 16 de octubre, en CDMX? Este es el pronóstico del clima

El día de hoy, 16 de octubre, se pronostica probabilidad de lluvias aisladas en CDMX

Por: Anel Solis

De acuerdo con el pronóstico del clima de hoy, 16 de octubre, se prevé chubascos en algunos puntos de CDMX. SUN/ ARCHIVO

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, 16 de octubre el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, canales de baja presión en el interior del país, así como inestabilidad atmosférica sobre el centro de la República Mexicana, originarán intervalos de chubascos en Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México; y lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.

Lluvias en CDMX hoy, 16 de octubre

Por otro lado, en Ciudad de México (CDMX), en el horario de la tarde se pronostica ambiente templado a cálido; probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México (suroeste) y la Ciudad de México (sur), las cuales podrán estar acompañadas con descargas eléctricas. 

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

De acuerdo con el sitio oficial de Meteored, te decimos el pronóstico del clima de hoy, 16 de octubre en CDMX. 

Hora Temperatura Probabilidad de lluvia
10:00 15° Parcialmente nuboso
11:00 17° Nubes y claros
12:00 19° Nubes y claros
13:00 20° Parcialmente nuboso
14:00 20° Parcialmente nuboso
15:00 21° Nubes y claros
16:00 21° Nubes y claros
17:00 20° Nubes y claros
18:00 19° Nubes y claros
19:00 18° Parcialmente nuboso
20:00 17° Parcialmente nuboso
21:00 17° Parcialmente nuboso
22:00 16° Nubes y claros
23:00 15° Nubes y claros

Con información de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

AS

