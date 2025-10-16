El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó la mañana de este jueves 16 de octubre que al menos dos estados registrarán lluvias intensas este día ante la formación de un posible ciclón tropical.

Para hoy, el sistema frontal núm. 7 se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en las región mencionada, además del noroeste mexicano, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua; e intervalos de chubascos en Coahuila.

Por su parte, el ingreso de humedad del mar Caribe y el avance lento de la onda tropical núm. 38, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán; y puntuales fuertes en Campeche.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Oriental, el flujo de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe en el sureste, sur y oriente del territorio nacional, así como una circulación ciclónica en altura, que se debilitará en el transcurso del día, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz; intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí.

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico sur mexicano, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Guerrero , además de oleaje elevado en costas de dichos estados.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, canales de baja presión en el interior del país, así como inestabilidad atmosférica sobre el centro de la República Mexicana, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Jalisco; puntuales fuertes en Sinaloa, Durango, Colima y Michoacán; intervalos de chubascos en Puebla, Morelos, Ciudad de México y Estado de México; y lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (regiones: Sierra Sur, Costa e Istmo) y Chiapas (regiones: Fronteriza, Sierra y Soconusco). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (sur), Chihuahua (sur y noreste), Durango (norte y oeste), Colima (norte y costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones: Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Ciudad de México (sur), Morelos (norte) y Puebla (regiones: Tehuacán-Sierra Negra y Valle de Atlixco-Matamoros). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Las lluvias fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

