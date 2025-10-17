ISSSTE despliega brigadas para apoyar a afectados por lluvias en cinco estados

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), bajo la dirección de Martí Batres Guadarrama, intensifica su atención a las comunidades afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro y para ello, ha desplegado 200 brigadas que recorren distintas localidades, ofreciendo apoyo sanitario y humanitario.

Con un enfoque de solidaridad, los brigadistas aplican vacunas contra el tétanos, hepatitis B, influenza y COVID-19, así como las incluidas en el esquema regular para niños y mujeres embarazadas, en el marco de la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026 a derechohabientes y no derechohabientes.

Además, instalan módulos donde se ofrecen consultas médicas, valoraciones preventivas, suministro de medicamentos, curaciones de heridas y seguimiento a enfermedades crónicas, también brindan orientación sobre medidas de prevención, realizan referencias a hospitales de segundo y tercer nivel, y entregan víveres a quienes lo necesitan.

Entre las comunidades atendidas se encuentran Tuxpan, Poza Rica de Hidalgo, Álamo y Huayacocotla en Veracruz; Huauchinango y sus localidades en Puebla; Río Escanela, Epazotes Grandes y otras en Pinal de Amoles, Querétaro; Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla y municipios aledaños en San Luis Potosí; así como Huautla, Metztitlán, Tianguistengo y otras localidades de Hidalgo.

Estas acciones se realizan con la colaboración de distintas áreas del ISSSTE, incluyendo la Dirección Médica, oficinas estatales, hospitales regionales, así como del FOVISSSTE y SuperISSSTE.

Martí Batres reiteró el compromiso del instituto con la salud y el bienestar de la población ante esta emergencia, manteniendo coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

