Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos: AMLO a manifestantes de la CNTE

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no estuvo presente en su conferencia "mañanera", en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque un grupo de maestros de la CNTE le bloqueó el paso en exigencia de que se les cumplieran sus demandas.

Ante el bloqueo, el Presidente López Obrador grabó un video desde su vehículo, en medio de la protesta de los maestros, y refirió que no caería en chantajes.

¿Qué se dijeron los maestros de la CNTE y AMLO?

Los maestros disidentes rechazaron la propuesta de López Obrador de negociar sus demandas con una comisión de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y plantearon un diálogo directo con el Presidente.

Mientras López Obrador esperaba en su camioneta, protegido solo por elementos de su Ayudantía, bajó la ventanilla y afirmó que él no aceptaba chantajes. "Hablamos", expresó si lo dejaban pasar.

"Aquí me quedo, no acepto chantajes. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos", comentó a los manifestantes.

Los maestros de Chiapas, que exigían la renuncia del gobernador Rutilio Escandón, dijeron que su comisión política deliberaría para resolver las acciones a tomar.

Ante la manifestación de los docentes, el Presidente López Obrador grabó un video en su camioneta y recalcó que no se sometería a chantajes.

Desde su vehículo, en medio del bloqueo, López Obrador contó que estaba apunto de llegar al cuartel en Tuxtla Gutiérrez para participar en la reunión de seguridad, pero un grupo de maestros de la CNTE le impidió la entrada "bajo la condición de atenderlos de inmediato".

Recordó que con el magisterio disidente se ha reunido en 8 o 10 ocasiones, pero el caso de Chiapas y Michoacán hay intereses creados en la dirigencias, que no tiene que ver con las bases del magisterio.

"Esto no lo puedo permitir porque no puede el Presidente ser rehén de nadie (...) Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado", declaró.

"Es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no abusen porque esto que están haciendo es legal, pero indebido, no somos iguales a los gobiernos corruptos", añadió.

"Me gustaría que las bases de los maestros de Chiapas analizaran lo que están haciendo y si merezco que se me dé este trato, declaró el Presidente López Obrador, quien refirió que ayudó a cancelar "la mal llamada Reforma Educativa".

"Tengo mi conciencia tranquila y por dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes", expresó.

"Si no nos dejan pasar, aquí me quedo el tiempo que sea necesario", dijo y le pidió a la gente que no se impacientara ni se preocupara de nada.

López Obrador refirió que el bloqueo "es parte de la Transformación" y agregó que ofrecieron diálogo, pero los maestros querían que ahí mismo se les resolvieran sus problemas.

Pidió también que se le deje continuar su gira por Chiapas y al término del videomensaje del presidente López Obrador se concluyó la transmisión de la mañanera.

Al dar por concluido el mitin, integrantes de la Sección Siete de la CNTE advirtieron a López Obrador que ese grupo de maestros seguiría exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

"Compañeras y compañeros, con toda la disciplina que nos caracteriza vamos a replegarnos al otro camellón, al otro carril, el objetivo que nos hemos trazado ha sido cumplido, pero seguimos demandando, la CNTE tiene voluntad política de negociar", señalaron.

El Presidente López Obrador escuchó desde su camioneta el mensaje de retirada de los maestros.

Uno de los integrantes de la CNTE, por medio de un altavoz, pidió al presidente López Obrador ponerse a trabajar de manera conjunta para resolver los problemas de fondo del magisterio en la entidad, "no solo dar discursos y discursos".

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777



OA