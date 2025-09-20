Matan a sesenta perros en Chiapas

Desde el pasado jueves, se reportan al menos sesenta perros que habrían sido envenenados en la comunidad indígena tzotzil Joltsemen, municipio de San Juan Chamula en Chiapas.

Habitantes de esa comunidad, ubicada a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, denunciaron que no se sabe quién o quiénes están tirando veneno en la localidad para exterminar a los caninos.

Pero trascendió que un borrego presuntamente fue mordido por un perro y eso pudo haber derivo en el envenenamiento masivo.

El borrego es un animal sagrado en el municipio de San Juan Chamula, debido a que su lana se utiliza para elaborar la ropa tradicional de este municipio, además el estiércol es un abono natural para los cultivos de maíz, fríjol y hortalizas.

Ante esto hechos, pobladores exigieron la intervención de las autoridades para que tomen cartas en el asunto y esta situación no se convierta en un problema social, debido a que hasta el pasado viernes aún seguían apareciendo más perros muertos.

Habitantes de la zona explicaron que en las comunidades indígenas los perros son vistos como guardianes no como mascotas como en la ciudad y, en otros casos, ayudan en la cacería así pueden traer un jabalí o un armadillo, sirven como una herramienta de trabajo para sus amos.

