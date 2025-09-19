De las distintas celebraciones por el Grito de Independencia el pasado 15 de septiembre, una se llevó el reflector especial de las redes sociales. Se trata de Reforma, Chiapas, en donde un acto artístico generó críticas y debate público, luego de que una bailarina se presentara con un atuendo cercano a la lencería y utilizara una bandera como parte de su presentación.

El show que se desarrolló en el escenario principal del municipio previo a la ceremonia oficial trascendió a través de redes sociales y las imágenes circularon por todo el país.

La protagonista salió el día de ayer con un mensaje grabado en sus redes sociales en el que habló de la situación y pidió disculpas para las personas que se vieron ofendidas por su baile.

En el video, la bailarina se presenta como "Yoana de la Cruz, goga dancer, Licenciada en Psicología Educativa, mujer emprendedora, maquillista profesional y, sobre todo, el ser humano que decide trabajar por aquello que la haga feliz".

Ante la polémica con respecto a su presentación, la bailarina decidió aclarar varios puntos. Esto dijo: "Quisiera compartir el verdadero significado de mi traje, el cual se elaboró en mi tienda de trajes para gogas, que lleva por nombre Go Dance, mismo que se realizó en mi taller de ajuste y confección de ropa 'hilo y aguja'. El cual, yo personalmente, diseñé con mucho cariño para este evento. La temática de mi traje era mexicano tradicional. La idea, aunque parece gracioso, la tomé de una fiesta de disfraces del centro de mi ciudad. Me pareció algo significativo porque, como ustedes sabrán, el mexicano se distingue por ser tan alegre, efusivo y, sobre todo, orgulloso de su patria".

Con respecto al polémico gesto de la bandera, de la Cruz contestó lo siguiente "Como muchos sabrán, soy una goga que se caracteriza por ser alguien que se personaliza para los eventos y en esta ocasión no quise hacer la excepción y yo quería llevar al personaje completo. En mi mente, como de costumbre, yo pensé de qué manera sorprender en el escenario. Mi intención fue ondear la bandera en mi entrada, como símbolo de orgullo en un día tan importante. Como podrán notar, mi show como go go dancer requiere de muchos movimientos rítmicos, lo cual incluye movimiento de mis manos, para darle más visibilidad a mis movimientos. En ocasiones nos toca improvisar en el escenario, como en este caso, que me vi en la necesidad de guardar la bandera, según lo que yo tenía a mi alcance".

Sin embargo, ante la situación y el debate que generó su presentación, De la Cruz decidió pedir perdón con las siguientes palabras:

"Pido una disculpa seriamente a las personas que se vieron ofendidas con esta acción, no lo hice de manera despectiva. Les mando muchas bendiciones a todos, y quiero agradecer la visibilidad que se me dio. Y esa oportunidad de que conozcan a la verdadera Johana, una mujer multifacética, que su único objetivo en la vida, es seguir trabajando para cumplir los sueños de su corazón que la mantengan feliz".

