En cada inicio de mes, muchas personas se interesan en el calendario lunar para organizar sus proyectos personales y espirituales durante los siguientes 28 días. Este octubre no es la excepción.

La Luna, desde la más remota antigüedad, cumple un rol esencial en las diversas culturas, pues su elegante recorrido por el cielo ha sido origen del establecimiento de calendarios y rituales, del mismo modo que el Sol y otros astros.

A la Luna se le ha vinculado con la irregularidad periódica femenina y la multiplicidad, debido a sus fases, mismas que repite cada 28 días: luna nueva (desaparece), luna creciente (crece), luna llena (alcanza su plenitud) y luna menguante (decrece).

Calendario lunar octubre 2025

Estas serán las fechas para cada fase de la Luna en este décimo mes del 2025:

Luna llena : martes 7

: martes 7 Luna menguante : lunes 13

: lunes 13 Luna nueva : martes 21

: martes 21 Luna creciente: miércoles 29

Toma en cuenta las fechas del calendario lunar para organizar tus cambios de imagen y que estos estén llenos de buena energía. Ten en mente lo que quieres hacer en tu cabello y toma en cuenta las fechas que aquí te sugerimos.

¿Qué días cortar el cabello para que crezca más rápido?

Lunes 6

Martes 7

Miércoles 8

Miércoles 29

¿Qué días cortar el cabello para que crezca más fuerte y sano?

Miércoles 15

Jueves 16

Viernes 17

Sábado 18

Miércoles 22

¿Cuáles son los mejores días para depilarse y teñirse?

Lunes 13

Martes 14

Jueves 23

Viernes 24

