En cada inicio de mes, muchas personas se interesan en el calendario lunar para organizar sus proyectos personales y espirituales durante los siguientes 28 días. Este octubre no es la excepción.La Luna, desde la más remota antigüedad, cumple un rol esencial en las diversas culturas, pues su elegante recorrido por el cielo ha sido origen del establecimiento de calendarios y rituales, del mismo modo que el Sol y otros astros.A la Luna se le ha vinculado con la irregularidad periódica femenina y la multiplicidad, debido a sus fases, mismas que repite cada 28 días: luna nueva (desaparece), luna creciente (crece), luna llena (alcanza su plenitud) y luna menguante (decrece).Estas serán las fechas para cada fase de la Luna en este décimo mes del 2025:Toma en cuenta las fechas del calendario lunar para organizar tus cambios de imagen y que estos estén llenos de buena energía. Ten en mente lo que quieres hacer en tu cabello y toma en cuenta las fechas que aquí te sugerimos.