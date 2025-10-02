

Dice la Presidenta que quienes criticamos su Gobierno somos parte de una reducida minoría. No es cierto: los que consideramos que el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum va mal somos mayoría. Los datos de las encuestas lo confirman. La Presidenta presume las encuestas de popularidad -que la aprueban abrumadoramente- pero no dice lo que esas mismas encuestas arrojan: la gente reprueba su Gobierno.

Llegamos al primer año de Gobierno de la doctora Sheinbaum con una Presidenta muy aprobada pero su Gobierno muy reprobado.

Ayer en su mañanera, la mandataria pidió que le mostraran en su pantalla gigante la encuesta de Enkoll-El País-W Radio: 78% de aprobación. Lo que no destacó es que esa misma encuesta le daba 83% hace apenas cuatro meses. Dos días antes, en El Financiero, la encuesta marcaba una caída más pronunciada en la aprobación presidencial: de 85% a 73% en un lapso de siete meses.

Aunque a la baja, la calificación de la Presidenta es muy buena. Lo que no es buena es la calificación de su Gobierno.

Según la misma encuesta de El Financiero, el 75% de la gente considera que no está combatiendo la corrupción. Hace apenas cinco meses era 52%. O sea, cada vez más gente ve que el régimen solapa la corrupción. Yo soy parte de esa abrumadora mayoría.

El 74% de la gente encuestada por ese diario reprueba los resultados del combate al crimen organizado. Yo soy parte de esa abrumadora mayoría.

Si la pregunta es sobre resultados en materia de seguridad en general, la encuesta de Enkoll también marca que el Gobierno está reprobado: 56% en contra. Yo soy parte de esa mayoría.

En abril, 74% de los mexicanos decía que la Presidenta manejaba bien la economía. Hoy, según El Financiero, ese respaldo cayó a 53%. Una caída de más de 20 puntos en medio año. Está al borde del “panzazo”. En Enkoll la tendencia es la misma: de 63% a 58%. Yo soy de la mayoría, creo que no está tan mal.

¿Y los programas sociales? 75% a favor. Yo soy parte de esa abrumadora mayoría.

Es decir: en los tres rubros que la gente considera los problemas más graves del país -seguridad, economía y corrupción- la Presidenta no tiene buenos números. Lo dicen las encuestas que ella misma presume.

La Presidenta suele responder a las críticas con una frase: “son una minoría”. No. Al menos tras un año de Gobierno, no. Somos una mayoría.

