Lotería Nacional lanza billete conmemorativo del Festival Huey Atlixcáyotl

Con el objetivo de honrar los 60 años de trayectoria del Festival Huey Atlixcáyotl, uno de los eventos más emblemáticos de Puebla, la Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1721.

La presentación estuvo a cargo de Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, quien destacó la importancia cultural del festival no solamente en la entidad, sino también en todo el país, pues este representa "la fuerza de nuestras raíces, la voz de los pueblos originarios y la riqueza cultural que nos da identidad como nación".

Asimismo, resaltó la gestión de Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal de Atlixco, y la labor de Alejandra Pacheco Mex, secretaria de Arte y Cultura de Puebla, a través de quien hizo llegar al gobernador Alejandro Armenta Mier un reconocimiento a su liderazgo al frente del Estado.

La titular de la Lotería Nacional subrayó que el billete conmemorativo dedicado al Huey Atlixcáyotl, "La Gran Fiesta de Atlixco" en náhuatl, recuerda a una tierra que vive entre flores y volcanes, y que cada septiembre se viste de colores música y danza, además, extendió un agradecimiento a los danzantes, músicos, artesanos y comunidades que han mantenido viva la tradición durante seis décadas.

El Festival Huey Atlixcáyotl, que se celebra el último domingo de septiembre, se ha consolidado como una fiesta pluriétnica que reúne cada año a más de 600 danzantes en el Cerro de San Miguel, donde confluyen las siete regiones etnográficas de Puebla.

Por su parte, la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, indicó que para los atlixquenses es motivo de orgullo la celebración, puesto que es un escaparate que resignifica a los pueblos originarios. Manifestó que el festival forma parte de la agenda de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Armenta.

En representación del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, señaló que la emisión del billete de lotería fortalece la memoria, la identidad y el orgullo de Puebla, al difundir una de las festividades más emblemáticas del estado, el Huey Atlixcáyotl, que se muestra como patrimonio vivo, arte, cultura, danza y gastronomía.

La directora de la Lotería Nacional informó que el Sorteo Zodiaco No. 1721 se realizará el domingo 5 de octubre a las 20:00 horas; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Ya están disponibles para su adquisición la emisión de dos millones 400 mil cachitos en todo el país, a través de los puntos de venta y en miloteria.mx. El costo de la fracción o cachito es de $20.00, y la serie o entero $400.00. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

